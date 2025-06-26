Три человека, в том числе ребёнок, ранены
в результате украинского удара по Брянску.
Не менее 15 украинских дронов нанесли удар по зданию администрации Троицкого муниципального округа в ЛНР, в здании начался пожар, есть раненый
.
В Курской области ранен
китайский журналист, который готовил репортаж о том, как украинские дроны атакуют мирных жителей.
В Херсонской области из-за атак ВСУ начались лесные пожары
на площади более 600 га.
Эксперт Дандыкин (член экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», капитан первого ранга) пытается объяснить
, почему не разрушены Бескидский тоннель, мосты через Днепр и другие ключевые точки военных поставок ВСУ. Во-первых, это трудно, во-вторых, момент ещё не настал, в-третьих, могут быть политические причины.