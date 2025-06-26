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Три человека, в том числе ребёнок, ранены в результате украинского удара по Брянску.
Не менее 15 украинских дронов нанесли удар по зданию администрации Троицкого муниципального округа в ЛНР, в здании начался пожар, есть раненый.
В Курской области ранен китайский журналист, который готовил репортаж о том, как украинские дроны атакуют мирных жителей.
В Херсонской области из-за атак ВСУ начались лесные пожары на площади более 600 га.
Эксперт Дандыкин (член экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», капитан первого ранга) пытается объяснить, почему не разрушены Бескидский тоннель, мосты через Днепр и другие ключевые точки военных поставок ВСУ. Во-первых, это трудно, во-вторых, момент ещё не настал, в-третьих, могут быть политические причины.
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