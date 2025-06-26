Состояние богачей по всему миру выросло, россиян готовят к снижению зарплат

С 2015 года самые богатые люди мира стали богаче на 33,9 триллиона долларов, активы их государств росли далеко не так быстро.

За минувшие десять лет состояние трех тысяч миллиардеров выросло на 6,5 триллиона долларов, до 14,6 процента мирового ВВП. С 1995 по 2023-й частный капитал пополнился на 342 триллиона долларов — он вырос в восемь раз больше, чем государственные активы (их прирост составил 44 триллиона).

По данным "Индекса миллиардеров Блумберга", общее состояние богатейших предпринимателей из России с начала 2025 года увеличилось на 22,5 миллиарда долларов. Из 500 богатейших людей мира 22 — россияне. Больше всех с начала года прибавил владелец "Норникеля" Владимир Потанин, его состояние 31,7 миллиарда долларов (плюс 3,82 миллиарда). На 3,7 миллиарда долларов стал богаче акционер "Металлоинвеста" Алишер Усманов, теперь его капитал составляет 16,9 миллиарда долларов. Совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов с начала года увеличил состояние на 561 миллион долларов, до 25,9 миллиарда.