 

Состояние богачей по всему миру выросло, россиян готовят к снижению зарплат

 

С 2015 года самые богатые люди мира стали богаче на 33,9 триллиона долларов, активы их государств росли далеко не так быстро. 

За минувшие десять лет состояние трех тысяч миллиардеров выросло на 6,5 триллиона долларов, до 14,6 процента мирового ВВП. С 1995 по 2023-й частный капитал пополнился на 342 триллиона долларов — он вырос в восемь раз больше, чем государственные активы (их прирост составил 44 триллиона).

По данным "Индекса миллиардеров Блумберга", общее состояние богатейших предпринимателей из России с начала 2025 года увеличилось на 22,5 миллиарда долларов. Из 500 богатейших людей мира 22 — россияне. Больше всех с начала года прибавил владелец "Норникеля" Владимир Потанин, его состояние 31,7 миллиарда долларов (плюс 3,82 миллиарда). На 3,7 миллиарда долларов стал богаче акционер "Металлоинвеста" Алишер Усманов, теперь его капитал составляет 16,9 миллиарда долларов. Совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов с начала года увеличил состояние на 561 миллион долларов, до 25,9 миллиарда. 

 

Многие российские компании приготовились к снижению заработных плат, показал опрос проведённый «Актион Бухгалтерия». В период от месяца до года оклады планируют урезать 16,5% компаний. 56,7% компаний первыми будут сокращать заработную плату линейным сотрудникам, то есть тем, кто выполняет основные задачи, 36,5% снизят оклады топ-менеджерам. Отвечая на вопрос о причинах такой политики, 41,1% посетовали на падение выручки бизнеса и сослались на оптимизацию расходов. Кроме того, почти 30% запустили автоматизацию рабочих процессов.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Состояние богатейших россиян с января 2023 года выросло более чем на $32 млрд
» Главные богачи планеты в первом полугодии 2023 года стали ещё богаче, в том числе в РФ
» С начала 2023 года российские миллиардеры стали богаче на 13 млрд долларов
» Состояние богатейших граждан РФ за январь выросло на 16 млрд долларов
» Составлен рейтинг самых богатых людей России
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Китайские стратагемы и США

Китайские стратагемы и США

Национал-большевизм. Перезагрузка

Национал-большевизм. Перезагрузка

Станет ли Израиль триггером Третьей Мировой Войны?

Станет ли Израиль триггером Третьей Мировой Войны?

Варвары в законе

Варвары в законе

Лидером в мире будет страна, имеющая секретный прорывной искусственный интеллект

Лидером в мире будет страна, имеющая секретный прорывной искусственный интеллект

Эвтаназия: Европа возрождает нацистский проект

Эвтаназия: Европа возрождает нацистский проект

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Китайские грузоперевозчики пытаются захватить российский рынок

  • 23:37
  • 125

ВСУ атакуют российске регионы, раненые в Брянске, Курской области и ЛНР

  • 23:28
  • 121

ЕС наращивает интеграцию военпрома с украинским, Япония финансирует ядерные разработки Украины

  • 23:00
  • 146

Суд постановил, что "Дагнефтепродукт" должен быть передан государству

  • 22:19
  • 146

Состояние богачей по всему миру выросло, россиян готовят к снижению зарплат

  • 19:36
  • 193

43,5% российских мигрантов предпочитают шариат светскому законодательству; каждый шестой рабочий стройки - мигрант

  • 19:09
  • 454
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram