 

Генсек НАТО заявил о "производственной войне" с Россией

 

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс ведет с Россией производственную войну. «Сегодня военное преимущество НАТО подвергается агрессивному вызову со стороны быстро перевооружающейся России. Нам нужно объединиться, внедрять инновации и добиваться результатов. Мы должны победить в этой новой производственной войне», — сказал Рютте.

 

Страны НАТО увеличивают оборонные расходы ради собственной безопасности, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. «Мы примем решение о том, чтобы в будущем инвестировать значительно больше средств в нашу безопасность. Мы это делаем не для того, чтобы, как отчасти утверждается, сделать одолжение США и их президенту», — сказал он, добавив, что с Россией надо говорить с позиции силы.


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