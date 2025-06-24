 

В Москве неизвестные в спецовках украли вывеску книжного магазина "Листва"

Телеграм-канал московской "Листвы" сообщает, что неизвестные в спецовках ГБУ «Горинфо» "зачем-то сорвали и украли холщовую вывеску над входом в «Листву», на которой написано "книжная лавка Чёрной Сотни".
При этом ни "Горинфо", ни Департамент СМИ и рекламы города Москвы не присылал предписания о демонтаже. Звонок в "Горинфо" также не прояснил ситуацию. 
"Кому могла помешать аккуратная вывеска во дворе (!) на огороженной территории (!!) над входом в наше же помещение (!!!)? Вывеска существует столько же, сколько сама лавка. Полагаем, что действовали по чьему-то конкретному указанию или звонку", - высказались в "Листве".
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