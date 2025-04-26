ВСУ атакуют российские регионы, в Брянской области взорван ведущий разработчик систем РЭБ

Разработчик систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Евгений Рытников

при взрыве автомобиля.

Рытников был руководителем конструкторского бюро Брянского электромеханического завода

и ключевым разработчиком систем РЭБ «Красуха». В

зрывное устройство находилось под днищем автомобиля. Оно сработало в момент, когда разработчик садился в салон вместе со своим коллегой. Оба погибли на месте.