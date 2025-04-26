 

ВСУ атакуют российские регионы, в Брянской области взорван ведущий разработчик систем РЭБ

За минувшие сутки Белгородскую область атаковали 140 дронов, под удар попали 13 муниципалитетов, два человека погибли и пятеро пострадали. В посёлке Октябрьский Белгородского района FPV-дрон атаковал производственное предприятие, в Шебекинском округе огнем уничтожен легковой автомобиль, в Шебекине повреждён частный дом, в Краснояружском районе повреждён соцобъект, в Грайворонском округе повреждён инфраструктурный объект связи, в селе Мощеное - легковой автомобиль, в селе Санково - частный дом, в Косилове - частный дом, объект торговли, автомобиль.
Умерла одна из девочек-близняшек, раненых в среду в Лисичанске (ЛНР), её сестра в тяжёлом состоянии.
В Макеевке, ДНР, на взрывоопасных предметах подорвались два мирных жителя, они ранены. Ранены два мирных жителя Горловки.
Ранен мирный житель Васильевки в Запорожской области, он в тяжёлом состоянии, за его жизнь борются врачи.
В брянском селе Подывотье разрушен дом родителей олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова. Они долго отказывались уезжать из села, "несмотря на продолжающиеся обстрелы и попытки ВСУ зайти в населённый пункт", но всё же незадолго до разрушившего их дом обстрела уехали. 
Разработчик систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Евгений Рытников погиб при взрыве автомобиля. Рытников был руководителем конструкторского бюро Брянского электромеханического завода и ключевым разработчиком систем РЭБ «Красуха». Взрывное устройство находилось под днищем автомобиля. Оно сработало в момент, когда разработчик садился в салон вместе со своим коллегой. Оба погибли на месте.

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