Знаменитый тренер рассказал о похабном отношении к русскому языку в баскетболе

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Заслуженный тренер СССР по баскетболу Евгений Гомельский (1938 г.р., родился в Ленинграде, пережил блокаду) рассказал о похабном отношении к русскому языку в современном российском баскетболе:

 

"Дэвид Блатт был примером, пытался по-русски что-то говорить, общаться. Конечно, он вызывал определенное уважение. Но когда большущий тренер Душан Ивкович, работая в "Динамо", ни одного слова не говорил на русском на тренировке... Я его спросил: "Почему ты, знающий прекрасно русский язык, слова по-русски не скажешь?" Он сказал, мол, пусть учат английский, нечего им по-русски общаться. (...) Такое отношение к нашему языку я, кроме как похабным, не могу назвать. Почему так? Почему в нашем баскетболе решили, что все слова должны быть только по-английски?". 


Глава МИД РФ Сергей Лавров во время возложения цветов к Вечному огню в Самарканде (Узбекистан) удивился отсутствию надписи на русском языке у мемориала «Скорбящая мать»: надпись на памятнике переведена только на английский язык. 

 



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APN.ru