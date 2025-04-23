Знаменитый тренер рассказал о похабном отношении к русскому языку в баскетболе

Заслуженный тренер СССР по баскетболу Евгений Гомельский (1938 г.р., родился в Ленинграде, пережил блокаду) рассказал о похабном отношении к русскому языку в современном российском баскетболе:

"Дэвид Блатт был примером, пытался по-русски что-то говорить, общаться. Конечно, он вызывал определенное уважение. Но когда большущий тренер Душан Ивкович, работая в "Динамо", ни одного слова не говорил на русском на тренировке... Я его спросил: "Почему ты, знающий прекрасно русский язык, слова по-русски не скажешь?" Он сказал, мол, пусть учат английский, нечего им по-русски общаться. (...) Такое отношение к нашему языку я, кроме как похабным, не могу назвать. Почему так? Почему в нашем баскетболе решили, что все слова должны быть только по-английски?".