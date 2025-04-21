 

В РФ расширились критерии для признания иноагентом, ФСБ получит собственные СИЗО

 

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении контроля за деятельностью иностранных агентов. Теперь иноагентами могут признать лиц, оказывающих содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных государственных органов, если они направлены против безопасности государства. Также устанавливается возможность признания иностранными агентами лиц, вовлекающих других в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности России.

 

Правительственная комиссия одобрила закон, который позволит ФСБ создавать собственные следственные изоляторы (СИЗО).

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APN.ru