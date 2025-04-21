Умер папа римский Франциск

Папа римский Франциск скончался, передает агентство Reuters, ссылаясь на информацию из Ватикана.





По уточнениям кардинала Кевина Фаррелла, префекта Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни, смерть понтифика была зафиксирована в 7:35 утра. Ему было 88 лет. В середине февраля он был госпитализирован в римскую клинику "Джемелли" из-за лечения бронхита, а впоследствии обследование показало начало двусторонней пневмонии. Папа провел в больнице пять недель и пережил четыре дыхательных кризиса, его состояние дважды считалось критическим.





Выписка состоялась 23 марта, и с тех пор он лишь дважды появлялся публично, последний раз накануне своей смерти, поздравляя верующих с Пасхой. Он также провел несколько аудиенций, в частности, принял британского короля Карла III в начале апреля и вице-президента США Джей Ди Вэнса в Страстную субботу.





Аргентинец Хорхе Марио Бергольо стал папой римским 13 марта 2013 года после отречения Бенедикта XVI и оказался первым представителем Нового Света, избранным на этот пост.