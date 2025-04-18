В Петербурге мигранты отправили в больницу в тяжёлом состоянии двух человек





В Петербурге мигрант-нелегал из Узбекистана до полусмерти избил мужчину, заступившегося за жену, мужчина госпитализирован в тяжёлом состоянии.

В Петербурге полиция за поножовщину задержала 45-летнего безработного гражданина Азербайджана , находившегося в розыске после побега из воинской части. Накануне около полуночи в дежурную часть поступил вызов с улицы Пугачева, где развернулась массовая драка. Прибывшие на место полицейские нашли 31-летнего мужчину с ножевым ранением плеча, он госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Руководителем цыганской банды карманниц в Петербурге оказался их отец. Три из задержанных девушек были его дочерьми, ещё с одной он сожительствовал.





нарушения при осуществлении миссионерской деятельности, нарушение порядка пребывания в России иностранных граждан, а также новых россиян, которые не встали на воинский учёт В подмосковной Старой Купавне силовики зашли в мусульманскую молельню и нашли: