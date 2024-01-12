 

В Россию привезут 10 000 африканцев, массовая драка с поножовщиной мигрантов в Петербурге

 

В РФ привезут для трудоустройства десять тысяч кенийцев, в какой отрасли они будут работать -- пока не сообщается.

 

Мигранты устроили массовую драку с поножовщиной возле здания склада одного из маркетплейсов в Петербурге, несколько человек получили колото-резаные ранения. Одного из них — 33-летнего гражданина Азербайджана — доставили в больницу в тяжелом состоянии, другого — 35-летнего гражданина Таджикистана — после оказания медицинской помощи поместили в следственный изолятор. В отношении последнего возбуждено уголовное дело, ранее он уже был судим за грабеж.

 

Также в Петербурге двух мигрантов обвинили в совращении несовершеннолетних и объявили в розыск. Первой в полицию обратилась 35-летняя россиянка, сообщившая, что 10 января в квартире на бульваре Новаторов неизвестный совершил насильственные действия в отношении ее двенадцатилетней дочери. Полиция начала розыск подозреваемого в преступлении двадцатилетнего уроженца Узбекистана.

Другой восемнадцатилетний уроженец Узбекистана не менее пяти раз вступал в половую связь с совращенной им пятнадцатилетней школьницей, которую также потом и обокрал.

 

 
В Москве пойман с поличным, но пытался сбежать и спрятаться в мусорном контейнере наркоторговец из Таджикистана.
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