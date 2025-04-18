 

Кадыров рассказал, как Путин поцеловал Коран; Минспорт вернул христианские кресты на логотип

 

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что президент РФ Владимир Путин всегда подчёркивал уважение к исламу и во время визита в Грозный поцеловал Коран. «Во время визита в Грозный он зашел в мечеть, поцеловал Священный Коран — и этим дал чёткий сигнал: Ислам — это не угроза, это часть российской истории и культуры», — считает Кадыров.

 

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв сказал, что Минспорта в настоящее время возвращает христианские кресты на логотип, и почему они оттуда пропали - непонятно. «Когда это появилось, кто это сделал, кто это просмотрел — не могу сказать, но мы сейчас приводим в соответствие», — пояснил он.

 


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