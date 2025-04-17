В Верховном суде считают, что ИИ заменит судей не полностью; Песков сказал, что ИИ уже может начать заменять чиновников, и призвал внедрять

Директор Судебного департамента при Верховном суде России Владислав Иванов думает, что нейросети заменят судей только "в рутинных процессах, в конвейерной деятельности", а "полностью заменить судей искусственным интеллектом невозможно". При этом ИИ уже активно применяется судами для электронного судопроизводства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что "на каких-то участках" искусственный интеллект может заменить чиновников "вот даже сейчас". Песков призвал "смелее внедрять". По его мнению, искусственный интеллект может повысить эффективность, беспристрастность и скорость чиновников, и администрация президента, сказал Песков, его уже внедряет.