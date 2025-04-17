 

В Верховном суде считают, что ИИ заменит судей не полностью; Песков сказал, что ИИ уже может начать заменять чиновников, и призвал внедрять

 

Директор Судебного департамента при Верховном суде России Владислав Иванов думает, что нейросети заменят судей только "в рутинных процессах, в конвейерной деятельности", а "полностью заменить судей искусственным интеллектом невозможно". При этом ИИ уже активно применяется судами для электронного судопроизводства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что "на каких-то участках" искусственный интеллект может заменить чиновников "вот даже сейчас". Песков призвал "смелее внедрять". По его мнению, искусственный интеллект может повысить эффективность, беспристрастность и скорость чиновников, и администрация президента, сказал Песков, его уже внедряет. 

 

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Как сообщил Дмитрий Песков, уголовное дело против Пригожина будет прекращено
» Песков: прекращение публикации деклараций не повлияет на уровень коррупции в РФ
» Песков опроверг сообщения, что статус Херсона и Запорожья не будет обсуждаться с Киевом
» Песков: данные о странах, покупающих газ за рубли, не подлежат публикации
» Песков назвал жителей ДНР и ЛНР "украинцами"
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Три кита нового мироустройства: путь к стабильному многополярному миру

Три кита нового мироустройства: путь к стабильному многополярному миру

Правовое государство как инструмент подавления народов

Правовое государство как инструмент подавления народов

Битва демагогий

Битва демагогий

Об отрицании реальности

Об отрицании реальности

Тактические экономические процессы выгодные для США

Тактические экономические процессы выгодные для США

В тестовом режиме

В тестовом режиме

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Лейтенант танкового батальона обратился к Путину и Белоусову с призывом положить конец произволу

  • 18:09
  • 82

Талибы приветствуют рациональное решение Верховного суда РФ исключить их из списка террористов

  • 17:48
  • 197

В Верховном суде считают, что ИИ заменит судей не полностью; Песков сказал, что ИИ уже может начать заменять чиновников, и призвал внедрять

  • 16:56
  • 148

В Тверской области дети мигрантов избили девочку, в Ленобласти раскрыли банду карманников, состоящую из женщин и детей

  • 16:31
  • 160

В Саратове у многодетной русской матери сгорел дом, и после этого у неё отобрали детей и заставили "платить алименты"

  • 16:08
  • 171

10 зеленых шагов для спасения Родников

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru