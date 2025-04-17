10 зеленых шагов для спасения Родников

«ЗЕЛЁНЫЕ» передали губернатору Ивановской области предложения по решению экологической проблемы города Родники





16 апреля сопредседатель партии «ЗЕЛЁНЫЕ» Александра Кудзагова на встрече с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским в городе Родники представила предложения по улучшению экологической обстановки в городе. 10 первоочередных шагов выработаны «ЗЕЛЁНЫМИ» вместе с жителями города, жалующимися на загрязнение воздуха и воды текстильными фабриками.





«ЗЕЛЁНЫЕ» с января анализируют экологическую катастрофу в Родниках, связанную с выбросами и сбросами текстильных предприятий, расположенных в Индустриальном парке «Родники» и Особой экономической зоне «Иваново». Речь идёт, в частности, о тройке крупнейших предприятий «Унтекс Родники», «Суртекс Родники», «Родники-Текстиль».





Партия на основании лабораторных исследований подтвердила превышение нормативов по формальдегиду и диоксиду серы в воздухе, а также зафиксировала загрязнение реки Юкша. Управляющая компания индустриального парка фактически устранилась от контроля за экологическими последствиями работы резидентов. Эта же компания эксплуатирует и городские очистные сооружения, которые находятся в частной собственности. Очистные десятилетиями не реконструировались и сегодня практически неработоспособны. Предварительная сумма ущерба водному объекту, по оценкам экологов, превышает 279 миллионов рублей.





Долгое время не велась и очистка отходящих газов. Сейчас два из трех крупных загрязнителей установили фильтры на воздух, однако старейший завод «Родники-Текстиль» даже не приступил к проектированию. «ЗЕЛЁНЫЕ» уверены, что правила должны быть одинаковы для всех, чтобы жители города почувствовали реальные изменения.





«ЗЕЛЁНЫЕ» представили руководителю региона 10 шагов по улучшению экологической ситуации, включая обязательную установку фильтров на всех предприятиях, круглосуточный мониторинг качества воздуха и воды, повышение эффективности управления локальными очистными, строительство блока обезвоживания ила как временная мера для выхода из критической ситуации на биологических очистных, а также перевод предприятий на замкнутый водный цикл.

«Для развития региона созданы все условия, но бизнес должен осознавать свою экологическую ответственность и соблюдать закон. Мы будем следить за соблюдением закона вместе с жителями, экспертами и уполномоченными органами», - отметила Александра Кудзагова.

Во встрече также приняли участие жители города и члены местного отделения «ЗЕЛЁНЫХ» во главе с недавно избранным председателем Ильёй Перовым.





«Полностью разделяю позицию граждан и экологов. Относительно локальных очистных на уроне региона и муниципалитета все решения приняты, они подкреплены деньгами, в том числе федеральными. Работы ведутся. Устанавливается современное оборудование. То, что на частных биологических не происходит ничего – это тянет город вниз. Прошу правоохранительные органы, в первую очередь прокуратуру, дать оценку происходящему. Мы, со своей стороны, готовы забрать БОСы из частной собственности в государственную и провести там модернизацию, как мы делаем на локальных очистных», - подвёл итог встречи Станислав Воскресенский.