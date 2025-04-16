ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Херсонской и Ивановской областях

В селе Хоромное Брянской области в результате атаки украинских дронов сгорели 20 домов, также из-за сбросов взрывных устройств повреждены жилые дома в приграничных населенных пунктах Ломаковка, Грудская, Новые Юрковичи, Сушаны, Подывотье, Зерново, также повреждён продовольственный магазин.

Продолжаются украинские удары по энергообъектам: 15 апреля в результате обстрела со стороны Украины отключилась высоковольтная линия Красная Яруга — Теребрено в Белгородской области, в результате чего без света оставались 17 400 человек. В Брянской области атакам дронов подверглись электроподстанция «Андрейковичи» и высоковольтная линия «Брянскэнерго», в Херсонской области украинский дрон стал причиной пожара на Сивашской ветроэлектростанции, где загорелся трансформатор. Шестеро рабочих, тушивших пожар на подстанции, ранены в результате нападения украинского БПЛА.

Два человека ранены в Ивановской области, которая впервые атакована тяжёлыми дронами ВСУ "Лютый". Предположительно, их целью мог быть завод "Литмаш".