 

Егору Холмогорову исполнилось 50 лет

Талантливому русскому публицисту, выдающемуся просветителю, историку Егору Станиславовичу Холмогорову сегодня исполнилось 50 лет.
Из печати выходит его книга "Я - русский. Грани национального самосознания", излагающая в систематизированном виде все его важнейшие, узловые идеи, названная им "русским завещанием". 
Егор Станиславович, бесспорно, уже многое сделал для укрепления русского национального самосознания и разоблачения вредоносных мифов, заслуги его перед русским миром велики. Мы поздравляем Егора Станиславовича с днём рождения и юбилеем, желаем ещё многих лет плодотворного и приносящего радость труда, неослабевающего интереса к жизни, здоровья, надежд на лучшее - и осуществления хотя бы важнейших сокровенных мечтаний. 
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APN.ru