Егору Холмогорову исполнилось 50 лет

Талантливому русскому публицисту, выдающемуся просветителю, историку Егору Станиславовичу Холмогорову сегодня исполнилось 50 лет.

Егор Станиславович, бесспорно, уже многое сделал для укрепления русского национального самосознания и разоблачения вредоносных мифов, заслуги его перед русским миром велики. Мы поздравляем Егора Станиславовича с днём рождения и юбилеем, желаем ещё многих лет плодотворного и приносящего радость труда, неослабевающего интереса к жизни, здоровья, надежд на лучшее - и осуществления хотя бы важнейших сокровенных мечтаний.