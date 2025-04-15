Егору Холмогорову исполнилось 50 лет
- 15.04.2025, 10:47,
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Талантливому русскому публицисту, выдающемуся просветителю, историку Егору Станиславовичу Холмогорову сегодня исполнилось 50 лет.
Из печати выходит его книга
"Я - русский. Грани национального самосознания", излагающая в систематизированном виде все его важнейшие, узловые идеи, названная
им "русским завещанием".
Егор Станиславович, бесспорно, уже многое сделал для укрепления русского национального самосознания и разоблачения вредоносных мифов, заслуги его перед русским миром велики. Мы поздравляем Егора Станиславовича с днём рождения и юбилеем, желаем ещё многих лет плодотворного и приносящего радость труда, неослабевающего интереса к жизни, здоровья, надежд на лучшее - и осуществления хотя бы важнейших сокровенных мечтаний.