 

Генерал-лейтенант разошёлся с Симоньян в вопросе о сроках окончания СВО

 

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симонян считает, что "если не произойдёт ничего совершенно непредвиденного", СВО завершится уже в нынешнем году. 

"И я вас уверяю, если не произойдет ничего совершенно непредвиденного, то с божьей помощью в этом году закончится этот конфликт, который сейчас происходит".

С этим не согласен член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его мнению, "если будет договорняк, СВО может закончиться и завтра", но генерал думает, что договорняк не в интересах России, и остаётся ещё очень много того, что необходимо сделать.

«Ближайшая задача — создать демилитаризованную зону, чтобы по нашим новым регионам, Курской и Белгородской областям не падали на голову жителям ракеты и снаряды. В неё должны войти области Украины, которые граничат непосредственно с новыми субъектами Российской Федерации. Это Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская области... У нас ещё Запорожье и Херсон не заняты, два населённых пункта Курской области не освобождено».


Британия передала Украине 752 миллиона фунтов - то есть почти миллиард долларов США - полученных из доходов от замороженных в Британии российских активов.

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APN.ru