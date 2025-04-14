Генерал-лейтенант разошёлся с Симоньян в вопросе о сроках окончания СВО

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симонян считает, что "если не произойдёт ничего совершенно непредвиденного", СВО завершится уже в нынешнем году.
С этим не согласен член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его мнению, "если будет договорняк, СВО может закончиться и завтра", но генерал думает, что договорняк не в интересах России, и остаётся ещё очень много того, что необходимо сделать.
Британия передала Украине 752 миллиона фунтов - то есть почти миллиард долларов США - полученных из доходов от замороженных в Британии российских активов.