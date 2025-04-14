ВСУ атакуют российские энергообъекты, погибшие и раненые в Курской, Белгородской, Херсонской областях

51-летний мужчина и 61-летняя женщина погибли
при ударе ВСУ по селу Збужевка Беловского района Курской области, ещё одна женщина 1945 г.р. ранена. Затем и.о. губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал ещё о троих погибших
: в деревне Гирьи Беловского района при ударе дрона по автомобилю погиб мужчина 1955 г.р., в Золотарёвке ударом дрона убита супружеская пара - мужчина 1956 г.р. и женщина 1958 г.р. Начался штурм
Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря в Курской области, где, предположительно, заблокированы сотни бойцов ВСУ. Гуево, где до сих пор остаются многие десятки мирных жителей, украинцы дистанционно минируют
и забрасывают кассетными боеприпасами.
При сбросе боеприпаса на частный дом на хуторе Бочанка Волоконовского района Белгородской области ранена
женщина. Зашедшие в область ВСУ укрепляются
в районе Демидовки. В Белгородской области атакованы: Чайки, Николаевка, Илек-Кошары, Церковный, Шебекино, Нежеголь, Борисовка, Грузское, Грайворон, повреждены
автомобили, частные дома, административное здание, социальные объекты, сельхозпредприятия.
В Алёшках Херсонской области ранена
мирная жительница 1957 г.р. В результате обстрела Новой Каховки погиб
мужчина 1963 г.р., сотрудник Облводоканала.
Минобороны сообщает о восьми атаках
ВСУ на российскую энергоинфраструктуру за сутки, в том числе без энергоснабжения оставались 36 600 человек в ЛНР, 2 800 человек в Суземском районе Брянской области, 735 человек в Грайворонском районе Белгородской области.
Повреждены
несколько жилых домов при ночной атаке беспилотников ВСУ на Орловскую область.
ВСУ нанесли удар
по зданию паспортного стола в Каменке-Днепровской Запорожской области.