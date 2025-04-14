 

ВСУ атакуют российские энергообъекты, погибшие и раненые в Курской, Белгородской, Херсонской областях

51-летний мужчина и 61-летняя женщина погибли при ударе ВСУ по селу Збужевка Беловского района Курской области, ещё одна женщина 1945 г.р. ранена. Затем и.о. губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал ещё о троих погибших: в деревне Гирьи Беловского района при ударе дрона по автомобилю погиб мужчина 1955 г.р., в Золотарёвке ударом дрона убита супружеская пара - мужчина 1956 г.р. и женщина 1958 г.р. Начался штурм Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря в Курской области, где, предположительно, заблокированы сотни бойцов ВСУ. Гуево, где до сих пор остаются многие десятки мирных жителей, украинцы дистанционно минируют и забрасывают кассетными боеприпасами. 
При сбросе боеприпаса на частный дом на хуторе Бочанка Волоконовского района Белгородской области ранена женщина. Зашедшие в область ВСУ укрепляются в районе Демидовки. В Белгородской области атакованы: Чайки, Николаевка, Илек-Кошары, Церковный, Шебекино, Нежеголь, Борисовка, Грузское, Грайворон, повреждены автомобили, частные дома, административное здание, социальные объекты, сельхозпредприятия. 
В Алёшках Херсонской области ранена мирная жительница 1957 г.р. В результате обстрела Новой Каховки погиб мужчина 1963 г.р., сотрудник Облводоканала. 
Минобороны сообщает о восьми атаках ВСУ на российскую энергоинфраструктуру за сутки, в том числе без энергоснабжения оставались 36 600 человек в ЛНР, 2 800 человек в Суземском районе Брянской области, 735 человек в Грайворонском районе Белгородской области.
Повреждены несколько жилых домов при ночной атаке беспилотников ВСУ на Орловскую область.
ВСУ нанесли удар по зданию паспортного стола в Каменке-Днепровской Запорожской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Запорожской, Брянской, Белгородской, Херсонской областях, ДНР
» Украинцы атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской и Курской областях, ДНР
» ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Херсонской, Белгородской областях, ДНР
» В Курской области и ЛНР погибшие из-за атак БПЛА, "СИБУР-Кстово" приостановил отгрузку продукции
» Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской области и ДНР, погибшие в Брянской и Курской областях
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Три кита нового мироустройства: путь к стабильному многополярному миру

Три кита нового мироустройства: путь к стабильному многополярному миру

Правовое государство как инструмент подавления народов

Правовое государство как инструмент подавления народов

Битва демагогий

Битва демагогий

Об отрицании реальности

Об отрицании реальности

Тактические экономические процессы выгодные для США

Тактические экономические процессы выгодные для США

В тестовом режиме

В тестовом режиме

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Думе вновь внесли законопроект о запрете коллекторов, и профильный комитет его снова не поддержал

  • 19:39
  • 165

Генерал-лейтенант разошёлся с Симоньян в вопросе о сроках окончания СВО

  • 18:52
  • 222

МИД Киргизии выразил недовольство рейдом в бане "только для киргизов"

  • 18:25
  • 173

ВСУ атакуют российские энергообъекты, погибшие и раненые в Курской, Белгородской, Херсонской областях

  • 16:58
  • 267

Минпросвещения опубликовало свои данные о детях мигрантов, в Сасове цыгане избили русскую девочку, Симоньян рассказала о дружной жизни народов

  • 11:37
  • 412

В Калининграде начался фестиваль "Русская музыка на Балтике"

  • 22:54
  • 339
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru