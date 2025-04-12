 

Лавров: СССР и РФ не подписали с Западом документы о нерасширении НАТО на восток, потому что с 18 века не было принято подписывать документы

 

СССР, а затем Россия не закрепили в письменном виде отказ НАТО от расширения на восток в связи со старой традицией заключать сделки устно, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе Анталийского дипломатического форума.

«В российской истории с 17-18-х веков, когда процветала торговля, никто не подписывал никаких контрактов. Обменивались рукопожатиями, говорили "честное слово", и никогда его не нарушали», — сказал глава МИД РФ.

Лавров добавил, что бывшее руководство НАТО не знало о подобных традициях. 

 

В июне 2023 года президент РФ Владимир Путин рассказал, что во время переговоров в Стамбуле был "парафирован" некий договор, но после того, как российские войска ушли из Киевской, Черниговской, Сумской, части Харьковской областей, "киевские власти отказались от этого". В апреле 2022 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснял отвод войск жестом доброй воли для создания благоприятных условий для переговоров.
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