СССР, а затем Россия не закрепили в письменном виде отказ НАТО от расширения на восток в связи со старой традицией заключать сделки устно, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе Анталийского дипломатического форума.
«В российской истории с 17-18-х веков, когда процветала торговля, никто не подписывал никаких контрактов. Обменивались рукопожатиями, говорили "честное слово", и никогда его не нарушали», — сказал глава МИД РФ.
Лавров добавил, что бывшее руководство НАТО не знало о подобных традициях.
В июне 2023 года президент РФ Владимир Путин рассказал, что во время переговоров в Стамбуле был "парафирован" некий договор, но после того, как российские войска ушли из Киевской, Черниговской, Сумской, части Харьковской областей, "киевские власти отказались от этого". В апреле 2022 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснял отвод войск жестом доброй воли для создания благоприятных условий для переговоров.