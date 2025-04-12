Лавров: СССР и РФ не подписали с Западом документы о нерасширении НАТО на восток, потому что с 18 века не было принято подписывать документы

СССР, а затем Россия не закрепили в письменном виде отказ НАТО от расширения на восток в связи со старой традицией заключать сделки устно, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе Анталийского дипломатического форума.

«В российской истории с 17-18-х веков, когда процветала торговля, никто не подписывал никаких контрактов. Обменивались рукопожатиями, говорили "честное слово", и никогда его не нарушали», — сказал глава МИД РФ.

Лавров добавил, что бывшее руководство НАТО не знало о подобных традициях.