 

Патриарх обратил внимание на недоброжелательные "замкнутые этнические сообщества"; в ЯНАО подростки-мигранты избили дочь бойца СВО

 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что массовая миграция несет серьёзные угрозы для традиционной идентичности российского общества. "Возникла и новая проблема с возможными далеко идущими последствиями - когда формируются замкнутые этнические сообщества, недоброжелательно относящиеся к коренному населению России", - подчеркнул патриарх на заседании Высшего церковного совета в Москве.

По его словам, "особую тревогу вызывает то, что среди мигрантов немало тех, кто не стремится к интеграции в российское общество, не желает учить язык, знать нашу культуру, наше культурное многообразие и даже уважать российские законы", а использует "экономический потенциал и благополучие граждан России для незаконного обогащения".

 
В Новом Уренгое (ЯНАО) семеро подростков-мигрантов избивали одиннадцатилетнюю девочку и залили ей лицо перцовым баллончиком. По словам знакомого нападавших, девочка -- дочь бойца СВО -- якобы "задела честь родных и чувство достоинства моего приятеля, который её потом и избил". 
Телеграм-канал "Многонационал" обратил внимание на то, что Международный совет российских соотечественников, возглавляемый азербайджанцем Гасаном Мирзоевым, не предпринимает шагов по защите русского языка в связи с участившимися случаями нападок в Средней Азии.
В Душанбе прошла встреча местных чиновников с лидерами таджикских диаспор, где обсуждались вопросы касающиеся деятельности диаспор, правовой поддержки таджиков и сохранения "культурной самобытности таджикского народа" на территории РФ.
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