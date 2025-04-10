Патриарх обратил внимание на недоброжелательные "замкнутые этнические сообщества"; в ЯНАО подростки-мигранты избили дочь бойца СВО

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что массовая миграция несет серьёзные угрозы для традиционной идентичности российского общества. "Возникла и новая проблема с возможными далеко идущими последствиями - когда формируются замкнутые этнические сообщества, недоброжелательно относящиеся к коренному населению России", - подчеркнул патриарх на заседании Высшего церковного совета в Москве.
По его словам, "особую тревогу вызывает то, что среди мигрантов немало тех, кто не стремится к интеграции в российское общество, не желает учить язык, знать нашу культуру, наше культурное многообразие и даже уважать российские законы", а использует "экономический потенциал и благополучие граждан России для незаконного обогащения".
В Новом Уренгое (ЯНАО) семеро подростков-мигрантов избивали
одиннадцатилетнюю девочку и залили ей лицо перцовым баллончиком. По словам знакомого нападавших, девочка -- дочь бойца СВО -- якобы "задела честь родных и чувство достоинства моего приятеля, который её потом и избил".
Телеграм-канал "Многонационал" обратил внимание
на то, что Международный совет российских соотечественников, возглавляемый азербайджанцем Гасаном Мирзоевым, не предпринимает шагов по защите русского языка в связи с участившимися случаями нападок в Средней Азии.
В Душанбе прошла встреча местных чиновников с лидерами таджикских диаспор, где обсуждались вопросы касающиеся деятельности диаспор, правовой поддержки таджиков и сохранения "культурной самобытности таджикского народа"
на территории РФ.