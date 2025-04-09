 

Какой великий обман

Андрон Кончаловский пишет, задаваясь вопросом: "Есть ли в «Чёрном квадрате» Малевича мастерство? Есть ли талант? Есть ли ощущение прекрасного? Нет. Есть мастерский рекламный трюк. Есть желание «взорвать», вызвать скандал, шокировать зрителя. С этой точки зрения Малевич такой же «художник», как Герострат – архитектор, а Чикатило, извините, - хирург.

 

Далее, Кончаловский отмечает, дескать, не могу удержаться и не вспомнить моего любимца по части надувания кретинов Энди Уорхолла. Он как-то позвонил в свою мастерскую и поручил фотографу нанести на шёлк определённое изображение, после чего он приехал и на готовый холст ...помочился. Ткань со следами урины Уорхолла была продана в Нью-Йорке за 10 млн. долларов! «Ценители искусства» знают, какое участие Уорхолл принял в создании этого «шедевра», но перекупают его, буквально вырывая друг у друга из рук!

 

Кончаловский отмечает, что дельцы, собирающие по своим галереям очевидный хлам, знают, что делают. Ведь существуют критики, которые «подведут» глубокий смысл под этот мусор и выдадут свои оценки за общепринятые истины. А предприимчивые знатоки с тугими кошельками заплатят за это солидные деньги, памятуя признание Дали, что «мир полон кретинов», и через какое-то время они смогут перепродать «шедевр» раза в три дороже. Какой великий обман."

 

В рассуждениях Андрона Кончаловского не вскрыт главный механизм того, почему это происходит. И дело не только в прибыли и продаже престижа пустого и бездарного, вышедшего в тираж. А в способностях и свойствах обывателя увлекаться только тем, что знает большая масса обывателей.

 

Обыватель ценит то, что ценит большая масса обывателей, не чувствуя истинную ценность, а предаваясь ценности, связанной с пониманием того, что эту вещь знает весь мир. А знает потому, что на неё помочился сам Уорхолл (американский художник, продюсер, дизайнер, писатель). Если сам обыватель узнаёт, что выковырянная им козявка из носа попала в тираж, так как эту козявку увидел на мониторах весь мир, то обыватель эту козявку сохранит и сразу поедет с ней на гастроли по всему миру. Козявка станет узнаваемой, а значит продаваемой. Обыватель ценит то, что узнаётся массой обывателей. Так устроен мозг.

 

Но нужно помнить, что творог мы едим, не потому, что он популярный, а потому, что полезный и вкусный. А если вы будете есть творог только из-за узнаваемой упаковки, то когда-нибудь бренд вас подведёт и вы отравитесь. Мы любим великих киноактёров потому, что мы знаем, что их знает весь мир. Но нужно любить и талантливых актёров, которые играют в самодеятельном театре деревни Кутле-Букаш из Татарстана. Поэтому цените творог у Маршиды апа из этой же деревни, а не брендовый творог из магазина. Отрезайте грыжи своей души, заражённые купленной вами вещью, наполненной бездарной пустотой, которую знает весь мир. Такова политэкономия пустого знака и постмодернистская психология мозга. Всё это элементы постмодернистской психологии.

 

А какой великий народ в мире первым разработал технологии продажи пустоты? В каком великом народе заложена этнопсихологическая способность продавать пустоту? Способность продавать пустоту - это этнопсихологический код этого великого народа. Читайте "Мёртвые души" Н.В. Гоголя. В Чичикове хорошо раскрыт код этого великого народа.

 

В эпоху постмодернизма эти продажи вышли на миллиарды людей. И всё это происходит, благодаря главной стране мира, гегемону всего мира. И эту страну знает и чтит весь мир. Но сейчас возник период, когда решается судьба этой страны, а значит судьба всего мира. Эта страна в обиду себя не даст. Но и жертвы этой страны в лице различных международных субъектов тоже не дадут себя в обиду.

 

Отсюда проблема выживания человечества. Мир увлечён процессами лишь некоего договорняка, так как в эпоху постмодернизма сущность феномена договора извращена. Вера в договор извращена, таково наше время. (См. Р.Р. Гарифуллин "Основы постмодернистской психологии" - Казань: "ИПК Бриг", 2015).

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