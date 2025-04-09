ВСУ продолжают атаковать энергетические объекты, погибшие и раненые в Белгородской области и ДНР

ВСУ продолжают атаковать российские энергетические объекты, в том числе компрессорную станцию "Кореновская"
, которая обеспечивает газоснабжение экспортного газопровода "Турецкий поток". Повреждены
электро- и газовая подстанции, обеспечивающие работу сельхозпредприятия в Брянской области. Затем атакована
трансформаторная подстанция в брянском селе Подывотье. В Ростовской области 400 человек остались без света
, в Курской области обесточено Большое Солдатское, также атакован энергообъект в Запорожской области.
В Донецке погибли
, подорвавшись на неразорвавшемся ранее боеприпасе, два мальчика-подростка. В Горловке ранена
девушка 2008 г.р., накануне вечером в Горловке ранены
четыре энергетика. Затем в Горловке ранены
ещё двое.
В Белгородской области 9 апреля ранены
шестеро, затем подверглись атакам дронов Шебекино, Мешковое, Церковный, Отрадное, Борисполье, Дальний, Кукуево, Валуйки, повреждены
частные дома и автомобили. 9 апреля при ударе беспилотника по гражданскому автомобилю в Красной Яруге погиб
мужчина, ранена его супруга. Также ранен ещё один мирный житель при другой аналогичной атаке. В Шебекине получила баротравму
мирная жительница, повреждены шесть частных домов, автомобили, газовая труба. Атакованы Двулучное, Цибулевка, Грузское, Богун-Городок, Головчино, Красная Яруга. Повреждены частные дома, автомобили, административное здание.