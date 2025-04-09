ВСУ продолжают атаковать энергетические объекты, погибшие и раненые в Белгородской области и ДНР

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ВСУ продолжают атаковать российские энергетические объекты, в том числе компрессорную станцию "Кореновская", которая обеспечивает газоснабжение экспортного газопровода "Турецкий поток". Повреждены электро- и газовая подстанции, обеспечивающие работу сельхозпредприятия в Брянской области. Затем атакована трансформаторная подстанция в брянском селе Подывотье. В Ростовской области 400 человек остались без света, в Курской области обесточено Большое Солдатское, также атакован энергообъект в Запорожской области.

В Донецке погибли, подорвавшись на неразорвавшемся ранее боеприпасе, два мальчика-подростка. В Горловке ранена девушка 2008 г.р., накануне вечером в Горловке ранены четыре энергетика. Затем в Горловке ранены ещё двое.

В Белгородской области 9 апреля ранены шестеро, затем подверглись атакам дронов Шебекино, Мешковое, Церковный, Отрадное, Борисполье, Дальний, Кукуево, Валуйки, повреждены частные дома и автомобили. 9 апреля при ударе беспилотника по гражданскому автомобилю в Красной Яруге погиб мужчина, ранена его супруга. Также ранен ещё один мирный житель при другой аналогичной атаке. В Шебекине получила баротравму мирная жительница, повреждены шесть частных домов, автомобили, газовая труба. Атакованы Двулучное, Цибулевка, Грузское, Богун-Городок, Головчино, Красная Яруга. Повреждены частные дома, автомобили, административное здание.

Как сообщает Минобороны РФ, в Курской области идут ожесточённые бои в сёлах Горналь и Олешня, где пока остаются ВСУ.



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