Россиянин заставил аэропорт "Внуково" снизить цены на воду

выяснил, что в аэропорту работают несколько магазинов, где продают воду, под разными ИП и ООО. Однако большое количество точек принадлежит одной крупной российской компании, управляющей магазинами в аэропортах по всей стране. Зыков обратился в Федеральную антимонопольную службу

, и ведомство возбудило два дела о завышении цен.

2 апреля ФАС провела заседание , на котором представители фирмы пообещали новую бюджетную категорию воды. Теперь на внутренних рейсах бутылка воды объёмом 0,5 литра во всех магазинах компании будет стоить от 50 рублей, а в зоне международного вылета — от 0,5 евро (46 рублей).

В конце 2024 года Владимир Зыков ожидал своего рейса в московском аэропорту "Внуково" и захотел купить воды. Во всех магазинах аэропорта она продавалась по 200-400 рублей, с трудом удалось найти за 150. Зыков