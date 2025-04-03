Россиянин заставил аэропорт "Внуково" снизить цены на воду

В конце 2024 года Владимир Зыков ожидал своего рейса в московском аэропорту "Внуково" и захотел купить воды. Во всех магазинах аэропорта она продавалась по 200-400 рублей, с трудом удалось найти за 150. Зыков выяснил, что в аэропорту работают несколько магазинов, где продают воду, под разными ИП и ООО. Однако большое количество точек принадлежит одной крупной российской компании, управляющей магазинами в аэропортах по всей стране. Зыков обратился в Федеральную антимонопольную службу, и ведомство возбудило два дела о завышении цен. 2 апреля ФАС провела заседание, на котором представители фирмы пообещали новую бюджетную категорию воды. Теперь на внутренних рейсах бутылка воды объёмом 0,5 литра во всех магазинах компании будет стоить от 50 рублей, а в зоне международного вылета — от 0,5 евро (46 рублей).