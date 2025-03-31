 

В РФ возникают мигрантские анклавы

 

В некоторых регионах России могут возникнуть замкнутые мигрантские анклавы, считает заместитель секретаря Совета безопасности Александр Гребёнкин. По его словам, в ряде городских и сельских поселений уже сформировалось плотное заселение моноэтнических групп, которых привлекли к работе преимущественно в сферах торговли, строительства, общественного питания, сельскохозяйственной деятельности.

«Это формирует дополнительные риски возникновения устойчивых замкнутых анклавов, где фактически зачастую не действуют российские законы, пропагандируются радикальные религиозные течения и антиобщественные установки. К сожалению, это способствует возникновению социальной напряженности в этих местах».

Особую обеспокоенность вызывают иностранцы, которые находятся в России незаконно. На данный момент их насчитывается более 670 тысяч, следует из статистики МВД. Гребёнкин отметил, что в отдельных городах из-за «несбалансированной концентрации мигрантов» отмечается критическая нагрузка на социальную инфраструктуру, в частности, в сфере школьного образования.

«В ряде образовательных учреждений численность детей мигрантов достигает 50 процентов и более, многие из которых не знают русского языка, не отличаются примерным поведением, что негативно сказывается на учебном процессе, а также создает почву для общественного недовольства и конфликтов».


В Петербурге полицейским пришлось устроить автомобильную погоню за нелегальным мигрантом, который также перевозил нелегалов. В результате погони мигрант столкнулся с "Ладой", водитель которой и пассажирка пострадали. 

В Сургуте внезапно резко (на 40 000) выросло число получателей социальных субсидий, эти неизвестно откуда взявшиеся люди претендуют на 5 млрд рублей.

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APN.ru