 

В Кремле считают, что ВСУ бьют по российской энергетике и "националисты" на Украине усиливаются, потому что Киев их не контролирует

Президент РФ Владимир Путин продлил (пока до 1 июля 2025 года) разрешение иностранцам платить за газ через какие угодно российские банки, а не через Газпромбанк, как того требует российское законодательство с весны 2022 года. 
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ВСУ продолжают бить по российской энергетической инфраструктуре, вероятно, потому, что руководство Украины их не контролирует. Также Песков сказал, что украинские "националистические подразделения" (в качестве "националистического" он привёл в пример "Азов", запрещённую в России террористическую организацию) на Украине "набирают силу, они оказывают всё большее и большее влияние", и это, по его мнению, тоже свидетельствует, что украинская власть их не контролирует. 
27 марта Путин предложил ввести на Украине внешнее управление "под эгидой ООН с Соединенными Штатами, с европейскими странами", чтобы провести там "демократические выборы", и "потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре, подписывать легитимные документы". Это предложение не встретило энтузиазма ни в США, ни в Европе. Пресс-секретарь Еврокомиссии заявила, что "Зеленский был избран демократически", и новые выборы не нужны, "если украинский народ их не требует". Генсек ООН Антониу Гутерриш также считает, что действующие украинские власти легитимны.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Атаки ВСУ на российскую энергетику и Белгородскую область продолжаются, ГИС "Суджа" уничтожена
» Дмитрий Песков хранит память о Борисе Ельцине; писатель Веллер пожелал Украине удачи в наступлении
» На Украине судят российского военнослужащего
» Путин попросил СФ отменить разрешение на использование армии на Украине
» Кремль снова заявил, что "никакого преемника у Путина не будет"
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Об отрицании реальности

Об отрицании реальности

Тактические экономические процессы выгодные для США

Тактические экономические процессы выгодные для США

В тестовом режиме

В тестовом режиме

Ждать ли нам измены?

Ждать ли нам измены?

\

"Не ведают, что творят"?

На кого работает время?

На кого работает время?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Об отрицании реальности

Об отрицании реальности

Блокирование мобильного интернета улучшило внимание и психическое здоровье всего за две недели

  • 19:16
  • 216

В Кремле считают, что ВСУ бьют по российской энергетике и "националисты" на Украине усиливаются, потому что Киев их не контролирует

  • 18:17
  • 232

Трамп провёл в Белом доме ифтар и заявил о рекордной поддержке мусульманского электората

  • 18:00
  • 242

Украинцы захватывают православные храмы, вскрывают раки с мощами святых и вносят детей в экстремистскую базу

  • 14:49
  • 267

Атаки ВСУ на российскую энергетику и Белгородскую область продолжаются, ГИС "Суджа" уничтожена

  • 13:33
  • 272
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru