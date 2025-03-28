В Кремле считают, что ВСУ бьют по российской энергетике и "националисты" на Украине усиливаются, потому что Киев их не контролирует

Президент РФ Владимир Путин продлил
(пока до 1 июля 2025 года) разрешение иностранцам платить за газ через какие угодно российские банки, а не через Газпромбанк, как того требует российское законодательство с весны 2022 года.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил
, что ВСУ продолжают бить по российской энергетической инфраструктуре, вероятно, потому, что руководство Украины их не контролирует. Также Песков сказал
, что украинские "националистические подразделения" (в качестве "националистического" он привёл в пример "Азов", запрещённую в России террористическую организацию) на Украине "набирают силу, они оказывают всё большее и большее влияние", и это, по его мнению, тоже свидетельствует, что украинская власть их не контролирует.
27 марта Путин предложил
ввести на Украине внешнее управление "под эгидой ООН с Соединенными Штатами, с европейскими странами", чтобы провести там "демократические выборы", и "потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре, подписывать легитимные документы". Это предложение не встретило энтузиазма ни в США, ни в Европе. Пресс-секретарь Еврокомиссии заявила, что "Зеленский был избран демократически", и новые выборы не нужны, "если украинский народ их не требует". Генсек ООН Антониу Гутерриш также считает, что действующие украинские власти легитимны.