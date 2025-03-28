Только четверть детей мигрантов в РФ ходят в детсады и школы, Миронов поддержал визовый режим со Средней Азией

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депутат Госдумы Михаил Матвеев, депутату С.П. Обухову в ответ на запрос МВД сообщило, что в РФ почти 800 000 несовершеннолетних мигрантов, из них детсады и школы посещают менее 25%.
"И полиция робко так признаёт, что за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей составляет всего около 8 тысяч протоколов в год. Вместо нескольких сотен тысяч и депортации такого "балласта" с горе-родителями из России".
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава фракции этой партии в Госдуме Сергей Миронов высказался за введение визового режима
со странами Средней Азии и за то, чтобы мигранты оттуда приезжали в Россию без семей.
В Новом Уренгое молодые мигранты всемером избили
дочь бойца СВО.