Мысли вице-президента США о путях развития промышленности, производительности труда и миграции

Это выступление на конференции по американскому динамизму Ди Джей Вэнса показалось редакции АПН достаточно хорошей и значительной формулировкой всё тех же мыслей, которые мы десятилетиями поддерживаем сами, чтобы опубликовать на наших страницах наиболее важные фрагменты из него, тем более, что они крайне контрастируют с фактической позицией ряда российских чиновников, в том числе профильных вице-премьеров и министров относительно полезности замещающей миграции, а также магистральных путях развития отечественной индустрии.

России следует учиться, в том числе и на чужом опыте. Часть устной речи из оригинала, не имеющая особой смысловой нагрузки, нами опущена, желающие могут ознакомиться с полном текстом его речи самостоятельно.

Выделения в тексте сделаны редакцией АПН.



...некоторые из вас, возможно, видели... -- я выступал на конференции в Париже в прошлом месяце, где мое послание группе генеральных директоров и иностранных лидеров заключалось в том, что мы должны принять будущее лицом к лицу. Мы не должны бояться искусственного интеллекта и что, особенно тем из нас, кому посчастливилось быть американцами, мы не должны бояться продуктивных новых технологий. На самом деле, мы должны стремиться доминировать над ними. И это, безусловно, то, чего хочет достичь эта администрация.

Но я... я получил некоторое отпор от людей, которые обеспокоены разрушительными эффектами ИИ. Знаете, один журналист предположил, что речь подчеркнула напряженность между, цитирую, «технооптимистами» и «правыми популистами» коалиции президента Трампа. И сегодня я хотел бы поговорить об этой напряженности как гордый представитель обоих племен. И позвольте мне сказать проще: хотя это и благонамеренная обеспокоенность, я думаю, что она основана на ошибочной предпосылке. Эта идея о том, что передовые в технологиях люди и популисты каким-то образом неизбежно придут к ссоре, неверна.

Я думаю, что реальность такова, что в любом динамичном обществе технологии, конечно, будут развиваться. И говоря как католик, я вспоминаю первые строки энциклики Папы Иоанна Павла II — «Laborem exercens».

Цитата: «Трудом человек должен зарабатывать себе на хлеб насущный и вносить вклад в непрерывное развитие науки и техники и, прежде всего, в неустанное повышение культурного и морального уровня общества, в котором он живет», конец цитаты. Теперь я цитирую Святого Отца не только потому, что я его поклонник, но и потому, что он справедливо понимал, что в здоровой экономике технологии должны быть чем-то, что повышает, а не вытесняет ценность труда.

И я думаю, что слишком много опасений, что ИИ просто заменит рабочие места, а не дополнит многие из тех вещей, которые мы делаем. Теперь, в 1970-х годах, если вернуться немного назад, многие боялись, что банкомат — то, что мы называем «банкоматом» — заменит банковских кассиров. На самом деле, появление банкомата сделало банковских кассиров более производительными, и сегодня в сфере обслуживания клиентов в финансовом секторе работает больше людей, чем было, когда был создан банкомат.

Теперь они выполняют немного другую работу, конечно, да. Они также выполняют более интересные задачи, и, что важно, они зарабатывают больше денег, чем в 1970-х годах. Теперь, когда мы внедряем инновации, мы иногда вызываем сбои на рынке труда. Это было... это случается. Но история американских инноваций заключается в том, что мы, как правило, делаем людей более производительными, а затем увеличиваем их заработную плату в процессе. И я думаю, что все мы верим, что это хорошо.

Теперь, в конце концов, кто будет утверждать, что человек стал менее производительным из-за изобретения транзистора, токарного станка или парового двигателя? Настоящие инновации делают нас более производительными, но они также, я думаю, облагораживают наших работников. Они повышают наш уровень жизни. Они укрепляют нашу рабочую силу и относительную ценность ее труда. И, как американцы, все мы должны особенно гордиться нашим выдающимся наследием — я думаю, это американское наследие — изобретательства и статуса нашей страны по сей день как ведущего мирового двигателя исследований и разработок. Но все это, роль, которую технологии играют на рынке труда, и то, приветствуем ли мы инновационные прорывы с волнением или с трепетом, зависит от цели нашей экономической системы в первую очередь. И я думаю, что именно здесь популисты имеют важную точку зрения.

Неудивительно, что когда мы отправляем большую часть нашей промышленной базы в другие страны, мы перестаем производить интересные новые вещи прямо здесь, дома.

Взгляните, например, на судостроение. Теперь, если вернуться ко Второй мировой войне, Америка построила тысячи так называемых кораблей Liberty для перевозки войск, грузов и других вещей, строя их со скоростью три корабля каждые два дня — три корабля каждые два дня.

Теперь мы строим около пяти коммерческих судов в течение всего года в Соединенных Штатах Америки. И в результате на Соединенные Штаты сегодня приходится 0,1 процента — одна десятая процента — мирового судостроения.

С другой стороны, Китай сейчас производит больше коммерческих судов, чем весь остальной мир вместе взятый. Фактически, одна из государственных компаний Пекина построила больше коммерческих судов только в прошлом году, чем вся Америка произвела с конца Второй мировой войны.

Итак, хотя мы остаемся лидером в области технологий и инноваций, я думаю, что на горизонте появляются тревожные признаки. И я поднимаю все это, чтобы спросить: похоже ли это на режим — я говорю о Китае — который упустит возможность использовать ИИ или любую другую технологию для продвижения своих собственных интересов и дальнейшего подрыва интересов своих конкурентов?

Я думаю, ответ очевиден, и именно поэтому, Америка, мы должны быть технологически продвинутыми. Да, есть опасения. Да, есть риски. Но мы должны смотреть в будущее ИИ с оптимизмом и надеждой, потому что я думаю, что реальные технологические инновации сделают нашу страну сильнее.

Итак, деиндустриализация — деиндустриализация несет риски как для нашей национальной безопасности, так и для нашей рабочей силы. Это важно, потому что это затрагивает и то, и другое. И конечным результатом становится лишение многих в этой стране любой части производственного процесса.

И когда наши заводы исчезнут, а рабочие места на этих заводах перейдут за границу, американские рабочие столкнутся не только с финансовой незащищенностью, они также столкнутся с глубокой потерей личной и общественной идентичности. Итак, возвращаясь к этой напряженности — предполагаемой напряженности между популистами и технооптимистами, — я могу понять реакцию скептицизма, когда мы говорим о революционном потенциале новых изобретений, искусственного интеллекта и всех других невероятных технологий, над которыми вы работаете, но я думаю, что эта напряженность немного преувеличена.

Итак, я собираюсь вернуться к тому, что разделяет некоторых технооптимистов и популистов с нашей стороны.

Я думаю, что популисты, когда смотрят в будущее и сравнивают его с тем, что было в прошлом, я думаю, многие из них видят отчуждение рабочих от их работы, от их сообществ, от их чувства солидарности. Вы видите отчуждение людей от их чувства цели. И, что важно, они видят класс лидеров, которые считают, что социальное обеспечение может заменить работу, а приложение на телефоне может заменить чувство цели.

Теперь я вспоминаю ужин в Кремниевой долине, в частности, когда я был в — в мои технические дни, когда моя жена и я сидели и разговаривали с некоторыми лидерами — важных технологических компаний Соединенных Штатов. И это было, вероятно, в 2016 или 2017 году. И я говорил о своем реальном беспокойстве о том, что мы движемся в направлении, в котором Америка больше не сможет поддерживать семьи среднего класса, работающие на зарплату среднего класса. И важно то, что даже если у вас будет достаточно экономического динамизма, чтобы обеспечить благосостояние, чтобы эти люди могли, вы знаете, позволить себе купить дом и позволить себе еду и так далее, что даже если вы замените финансовую составляющую их работы, вы разрушите что-то достойное и осмысленное в самой работе.

И я помню одного из руководителей технологических компаний, который был там, — вы знаете, генерального директора — вы бы узнали его имя, если бы я его упомянул. Он был генеральным директором — многомиллиардной компании. Он сказал: «Ну, на самом деле меня не беспокоит потеря цели, когда люди теряют работу». И я сказал: «Ладно, ну, что, по-вашему, заменит это чувство цели?» И он сказал: «Цифровые, полностью иммерсивные игры».

И тогда моя... моя жена написала мне под столом сообщение и сказала: «Нам нужно убираться отсюда к черту. Эти люди просто сумасшедшие».

Теперь я не думаю, что, конечно, взгляды этого генерального директора отражают взгляды большинства людей в этой комнате, но когда я думаю о... многих рабочих, основываясь на том, что они видели в прошлом, они очень обеспокоены будущим, потому что, честно говоря, их руководство не смогло им помочь.

И затем я думаю об этом с точки зрения многих технологических оптимистов. Я думаю, что многие технологические оптимисты видят чрезмерное регулирование. Они видят удушающие инновации. Я имею в виду, вы, ребята, строители. Они строители. И хотя они могут сочувствовать тем, кто потерял работу, они гораздо больше разочарованы тем, что правительство не позволяет им создавать рабочие места будущего.

И они знают, что как бы ни было сложно построить бизнес в сфере цифровых медиа, еще сложнее построить его в робототехнике, науках о жизни или энергетике, в том, что мы называем миром атомов. Они видят правительство, которое усложняет им жизнь, и не доверяют никому, кто обращается к этому правительству за помощью.

И я бы предположил, что каждая группа — наши рабочие, население, с одной стороны, и оптимисты в области технологий, с другой — были подведены этим правительством — не только правительством предыдущей администрации, но и правительством, в некотором смысле, последних 40 лет, потому что у нашего руководящего класса было два самонадеянных представления о глобализации.

Первое — это предположение, что мы можем отделить создание вещей от проектирования вещей. Идея глобализации заключалась в том, что богатые страны будут продвигаться дальше по цепочке создания стоимости, в то время как бедные страны будут производить более простые вещи.

Вы откроете коробку iPhone, и там будет написано «разработано в Купертино, Калифорния». Конечно, подразумевается, что он будет произведен в Шэньчжэне или где-то еще. И да, некоторые люди могут потерять работу на производстве, но они могут научиться проектировать или, используя очень популярную фразу, научиться кодировать.

Но я думаю, мы ошиблись. Оказывается, что регионы, которые занимаются производством, становятся ужасно хороши в проектировании вещей. Есть сетевые эффекты, как вы все хорошо понимаете. Фирмы, которые проектируют продукты, работают с фирмами, которые производят. Они делятся интеллектуальной собственностью. Они делятся передовым опытом. И они даже иногда делятся важными сотрудниками.

Теперь мы предполагали, что другие страны всегда будут отставать от нас в цепочке создания стоимости, но оказывается, что по мере того, как они становились лучше на нижнем конце цепочки создания стоимости, они также начали догонять на верхнем конце. Нас выжимали с обоих концов. Итак, это было первое тщеславие глобализации.

Я думаю, что вторая причина в том, что дешевая рабочая сила по сути является костылём, и это костыль, который сдерживает инновации. Я бы даже сказал, что это наркотик, к которому пристрастились слишком много американских фирм. Теперь, если вы можете сделать продукт дешевле, это гораздо проще сделать, чем внедрять инновации.

И независимо от того, переносили ли мы фабрики в экономики с дешевой рабочей силой или импортировали дешевую рабочую силу через нашу иммиграционную систему, дешевая рабочая сила стала наркотиком западных экономик.

И я бы сказал, что если вы посмотрите почти на каждую страну, от Канады до Великобритании, которая импортировала большие объемы дешевой рабочей силы, вы увидите стагнацию производительности. Я не думаю, что это -- это не полная случайность. Я думаю, что связь очень прямая.

Теперь, один из споров, который вы слышите о минимальной заработной плате, например, заключается в том, что увеличение минимальной заработной платы заставляет компании автоматизироваться. Так что более высокая заработная плата в McDonald's означает больше киосков. И каковы бы ни были ваши взгляды на целесообразность минимальной заработной платы — я не буду это здесь комментировать — компании, внедряющие инновации в отсутствие дешевой рабочей силы, — это хорошо.

Я думаю, большинство из вас не беспокоится о получении все более дешевой рабочей силы. Вы беспокоитесь об инновациях, о создании новых вещей, о — старой формулировке технологии — делать больше с меньшими затратами. Вы, ребята, все пытаетесь делать больше с меньшими затратами каждый день.

И поэтому я — я бы попросил своих друзей, как со стороны оптимистов в отношении технологий, так и со стороны популистов, не рассматривать провал логики глобализации как провал инноваций. Действительно, я бы сказал, что голод глобализации по дешевой рабочей силе — это проблема именно потому, что это плохо для инноваций.

И у наших рабочих — наших популистов — и у наших новаторов, собравшихся здесь сегодня, один и тот же враг. И решение, я считаю, — американские инновации, потому что в долгосрочной перспективе именно технологии повышают ценность труда.

Такие инновации, как американская система и революция взаимозаменяемых деталей, которую она вызвала, или движущаяся сборочная линия Форда, которая резко увеличила производительность наших рабочих, — вот как американская промышленность стала предметом зависти всего мира.

И вот о чем я действительно хочу поговорить сегодня: почему инновации являются ключом к победе в мировой производственной конкуренции, к предоставлению нашим рабочим справедливых условий и к возвращению нашего наследия посредством великого возрождения американской промышленности. И я считаю, что именно к этому мы и приближаемся — к великому возрождению американской промышленности.

Потому что инновации — это то, что повышает заработную плату. Это то, что защищает наши родные земли, и я знаю, что у нас здесь много компаний, занимающихся оборонными технологиями. Это то, что спасает жизни солдат на поле боя.

И я знаю, что все здесь сегодня в основном согласны. Вот почему у нас есть некоторые из величайших инноваторов — изобретателей и мыслителей в энергетике; точной обработке; бесчисленных критически важных, высокодоходных отраслях промышленности прямо в этом зале.

...



Теперь Америка не выиграет будущее, отменив законы о детском труде или заплатив нашим рабочим меньше, чем китайским или вьетнамским рабочим. Мы этого не хотим, и это не обсуждается.

Мы можем победить, только делая то, что мы всегда делали: защищая наших рабочих и поддерживая наших новаторов, и делая и то, и другое одновременно.

Итак, я хочу поговорить здесь немного о конкретике. Великий план администрации Трампа по организации великого возрождения американского производства прост. Вы создаете интересные новые вещи здесь, в Америке? Отлично. Тогда мы сократим ваши налоги. Мы сократим регулирование. Мы снизим стоимость энергии, чтобы вы могли строить, строить, строить.

Наша цель — стимулировать инвестиции в наши собственные границы — в наши собственные предприятия, наших собственных работников и наши собственные инновации. Мы не хотим, чтобы люди искали дешевую рабочую силу. Мы хотим, чтобы они инвестировали и строили прямо здесь, в Соединенных Штатах Америки.

И поэтому, если вы позволите, я хотел бы поговорить о нескольких способах, которыми администрация Трампа уже занимается в проинновационной экономике, которая позволяет нашим работникам процветать, а нашим компаниям — превосходить своих иностранных коллег — короче говоря, экономике, которая является яркой и ориентированной на Америку, которая служит американцам из всех слоев общества и всех видов.

Теперь, во-первых, президент Трамп начинает и очень серьезно настроен перестроить наш торговый и тарифный режим на международном уровне.

Мы считаем, что тарифы являются необходимым инструментом для защиты наших рабочих мест и наших отраслей от других стран, а также стоимости труда наших работников на глобализованном рынке. Фактически, в сочетании с правильными технологиями, они позволяют нам вернуть рабочие места в Соединенные Штаты Америки и создать рабочие места будущего.

Просто посмотрите на последние несколько месяцев на автомобильную промышленность в качестве важного примера. Когда вы возводите тарифную стену вокруг такой критической отрасли, как производство автомобилей, и объединяете это с передовой робототехникой и более низкими затратами на энергию и другими инструментами, которые повышают производительность труда в США, вы даете американским рабочим мультипликативный эффект. Теперь это, в свою очередь, позволяет фирмам производить здесь вещи на основе конкурентоспособных цен.

Наш президент понимает это, поэтому в прошлом месяце мы разместили 9000 новых рабочих мест в автомобильной промышленности после многих, многих лет застоя или даже спада в автомобильном секторе. Вот почему всего за несколько недель у нас уже есть объявления о новых заводах или производстве от Honda, Hyundai и Stellantis стоимостью в миллиарды долларов и тысячи дополнительных рабочих мест в дополнение к тем, которые уже были созданы.

Теперь, это требует работы. Потребовалось, в первый срок президента, разорвать НАФТА и создать новую сделку США для американских производителей в Северной Америке. Но есть важная работа, и мы ее сделаем.

Теперь, во-вторых, во-вторых, все это является причиной того, почему президент подходит к вопросу нелегальной иммиграции так агрессивно, потому что он знает, что дешевая рабочая сила не может быть использована в качестве замены росту производительности, который приходит с экономическими инновациями.

И поэтому мы приняли жесткие меры против нелегальной иммиграции на границе, где результаты говорят сами за себя.

В прошлом месяце количество пересечений мигрантами сократилось на 94 процента до самого низкого показателя за все время, и это произошло всего за два месяца серьезного пограничного контроля.

Благодаря руководству президента Трампа в прошлом месяце, впервые за более чем год, большинство рабочих мест было создано для американских граждан, родившихся на территории США, и это важно. Впервые за более чем год большинство рабочих мест было создано для американских граждан.

В-третьих, эта администрация сосредоточена на снижении наших затрат на производство для наших производителей и для всех остальных. Достижение энергетического изобилия — и я знаю, что Даг Бергум был здесь ранее; будет здесь позже — является первостепенной задачей. Потому что, когда мы смотрим на некоторые из самых интересных применений новых технологий, мы понимаем, что для их работы потребуется много энергии.

И мы... мы очень рады, что на этой неделе в городе будут наши друзья из Объединенных Арабских Эмиратов, ряд руководителей бизнеса и правительств, которые будут встречаться с нашим правительством. И одна из вещей, которую они постоянно вдалбливают, — к сожалению, это понимают лишь немногие из наших европейских союзников, — это то, что если вы хотите стать лидером в области искусственного интеллекта, вы должны стать лидером в производстве энергии.

Поэтому мы зададим темп и будем лидировать.

Теперь мы уже видим, хорошие новости — признаки прогресса, даже всего за пару месяцев. Цены на бензин и дизельное топливо снижаются. Стоимость барреля сырой нефти в США значительно снизилась. А в прошлую среду администрация предприняла важные шаги, чтобы сделать энергию еще дешевле и освободить наши компании от удушающих экологических норм.

Это здорово, но, конечно, нам предстоит еще много работы в течение следующих четырех лет. Правильное составление налогового законопроекта особенно важно для всех вас и для всех ваших работников. Мы знаем, насколько важно восстановить 100-процентную амортизационную премию для капитальных вложений, а также полное отнесение расходов на НИОКР. Опять же, мы хотим, чтобы люди инвестировали в Америку, и мы собираемся сделать так, чтобы налоговый кодекс это отражал.

Чтобы развить успех первоначального налогового закона, то есть налогового закона первой администрации президента, наша администрация работает над расширением некоторых положений, которые имеют решающее значение для промышленной базы, например, расширение полного покрытия расходов на строительство фабрик. Для владельцев бизнеса, включая производителей, постоянное снижение налогов 2017 года обеспечит дополнительную уверенность и предсказуемость для инвестирования в новые технологии и оборудование, найма большего количества американских рабочих и развития всех ваших предприятий.

И нам предстоит сделать еще многое, но страна уже начинает видеть отдачу от смелой экономической программы этой администрации. Для производителей и потребителей инфляция, наконец, начинает снижаться. Базовый индекс потребительских цен на прошлой неделе упал до самого низкого значения с апреля 2021 года. А что касается рынка труда, то отчет о занятости за прошлый месяц показал резкий разворот: создано 10 000 новых рабочих мест в обрабатывающей промышленности, тогда как в предыдущем году мы потеряли более 100 000 рабочих мест в обрабатывающей промышленности.

Как вы, возможно, слышали, президент сказал, что менее чем за два месяца с момента вступления в должность он уже обеспечил более 1,7 триллиона долларов новых инвестиций по всем Соединенным Штатам. Это сотни тысяч новых рабочих мест в обрабатывающей промышленности, ИИ, других секторах высоких технологий и т. д.

Итак, мы думаем, что есть много поводов для беспойокства. Есть много того, что нас беспокоит, и мы, конечно, надеемся, что вы тоже об

этих вещах беспокоитесь .

Но основная предпосылка, основная цель экономической политики президента Трампа, я думаю, заключается в том, чтобы отменить 40 лет провальной экономической политики в этой стране. Слишком долго мы пристрастились к дешевой рабочей силе — как за рубежом, так и импортируя ее в нашу собственную страну — и мы стали ленивыми.

Это прекратилось два месяца назад, и это продолжит прекращаться, и мы продолжим бороться за американских рабочих и американские предприятия, которые их нанимают и поддерживают.

Итак, я хочу поблагодарить вас всех за две вещи. Во-первых, я хочу поблагодарить вас всех за то, что вы делаете. Опять же, вы могли бы выбрать легкий путь. Каждый человек в этом зале — как сказал бы президент: «У вас у всех очень высокий IQ» — вы одни из самых талантливых людей в Соединенных Штатах Америки. Вы решили построить бизнес прямо здесь, в Соединенных Штатах Америки, и за это я благодарен.

Но второе, что я хочу сказать, это то, что я думаю, что вы не просто строите свой собственный бизнес. Я думаю, что вы являетесь частью великого американского промышленного возрождения. Будь то война будущего, рабочие места будущего, экономическое процветание будущего, мы считаем, что мы должны построить это прямо здесь, в Соединенных Штатах Америки.

Итак, спасибо вам всем за строительство. Спасибо вам всем за строительство в Америке. И спасибо вам всем за строительство такого общества, в котором я хочу воспитать своих детей.