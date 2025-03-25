Совладелец "Ростсельмаша" рассказал, почему российские производители техники в неравных условиях с западными

Cовладелец крупнейшего производителя сельхозтехники в России - компании "Ростсельмаш" Константин Бабкин рассказал о необходимости реформирования экономической политики России для поддержки отечественного производителя:

"Современная экономическая политика [России] была сформирована в 90-е годы, когда мы стремились влиться в западные структуры, вступили в ВТО, свой финансовый сектор подстроили под правила работы западных компаний. Это все привело к тому, что мы стали поставщиком сырьевых материалов на внешний рынок. А это, в свою очередь, привело к тому, что наши машиностроительные предприятия, и "Россельмаш", и "Автоваз", и "Камаз", находятся в условиях неравной конкуренции по сравнению с зарубежными коллегами. Поэтому надо перестроить нашу экономическую политику, привести ее в соответствие с новыми реалиями, с требованиями новой эпохи, чтобы Россия стала не самым невыгодным местом для производства, а наоборот, выгодным для производства машин, в частности, и других несырьевых товаров".

Бабкин отметил, что и в условиях санкций РФ продолжает придерживаться норм ВТО:

"У нас более высокие налоги для промышленных предприятий, у нас гораздо более дорогие кредиты, чем в других странах, у нас дороже металл на внутреннем рынке, электричество дороже на внутреннем рынке, чем за рубежом".

В течение последних двух лет наблюдается снижение заявок на российскую сельхозтехнику. В 2025 году это снижение на "Ростсельмаше" прогнозируется на уровне 40% к 2023 году.

В ближайшие годы российские авиакомпании начнут останавливать эксплуатацию "отечественных" вертолётов «Ансат» из-за невозможности организовать сертифицированное обслуживание импортных двигателей и заменить ряд других деталей. В 2026 году придётся приземлить придется шесть машин, в 2027-м — 11, в 2028-м — три, а в 2029-м — сразу 25 вертолетов.

На вертолетах установлены двигатели PW207K производства Pratt & Whitney Canada, и российская индустрия не имеет доступа к их технической документации, а канадская компания еще с 2022 года прекратила любые контакты с российскими перевозчиками.

Попытки организовать ремонт на российских предприятиях показали, что они не могут выпустить критически важные компоненты и не имеют достаточных компетенций. Также в конструкции «Ансата» есть ещё пара десятков критически важных изделий, которые выпускаются в недружественных странах. Их ресурс тоже органичен, а далее понадобится либо закупка оригинальных комплектующих, либо глубокое изменение конструкции вертолета для установки аналогов российского производства.



