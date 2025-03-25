Совладелец "Ростсельмаша" рассказал, почему российские производители техники в неравных условиях с западными

Cовладелец крупнейшего производителя сельхозтехники в России - компании "Ростсельмаш" Константин Бабкин рассказал о необходимости реформирования экономической политики России для поддержки отечественного производителя:
Бабкин отметил, что и в условиях санкций РФ продолжает придерживаться норм ВТО:
В течение последних двух лет наблюдается снижение заявок на российскую сельхозтехнику. В 2025 году это снижение на "Ростсельмаше" прогнозируется на уровне 40% к 2023 году.
В ближайшие годы российские авиакомпании начнут останавливать эксплуатацию "отечественных" вертолётов «Ансат» из-за невозможности организовать сертифицированное обслуживание импортных двигателей и заменить ряд других деталей. В 2026 году придётся приземлить придется шесть машин, в 2027-м — 11, в 2028-м — три, а в 2029-м — сразу 25 вертолетов.
На вертолетах установлены двигатели PW207K производства Pratt & Whitney Canada, и российская индустрия не имеет доступа к их технической документации, а канадская компания еще с 2022 года прекратила любые контакты с российскими перевозчиками.
Попытки организовать ремонт на российских предприятиях показали, что они не могут выпустить критически важные компоненты и не имеют достаточных компетенций. Также в конструкции «Ансата» есть ещё пара десятков критически важных изделий, которые выпускаются в недружественных странах. Их ресурс тоже органичен, а далее понадобится либо закупка оригинальных комплектующих, либо глубокое изменение конструкции вертолета для установки аналогов российского производства.