 

После задержания главного политического противника Эрдогана в Турции проходят массовые протесты

До 1 млн человек собрались в Стамбуле на акцию в поддержку задержанного мэра этого города Экрема Имамоглу. Турецкие телеканалы после предупреждения Высшего совета по радио и телевидению прекратили прямые трансляции с мест проведения стамбульских протестов. В Анкаре полицейские применили слезоточивый газ и водомёты. 323 человека из числа протестующих задержаны. Против Имамоглу выдвигаются обвинения в коррупции и связях с террористами (курдами). Имамоглу считается главным политическим противником действующего президента Турции Реджепа Эрдогана. 
К настоящему времени Имамоглу и его советник Мурат Онгун арестованы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Кадыров обратился к Эрдогану
» Больше половины граждан Турции не поддерживают политику Эрдогана
» Песков: высказывания Эрдогана по Крыму не делают его менее перспективным партнёром
» Массовые задержания на митингах в Москве и Петербурге
» Турки требуют отказа США от планов федерализации Ирака
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
В тестовом режиме

В тестовом режиме

Ждать ли нам измены?

Ждать ли нам измены?

\

"Не ведают, что творят"?

На кого работает время?

На кого работает время?

Между Богом и Освенцимом

Между Богом и Освенцимом

Дональд Трамп и Третья мировая война

Дональд Трамп и Третья мировая война

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Курской, Ростовской, Белгородской, Запорожской областях

  • 13:45
  • 33

Из приграничного района Белгородской области вывезли жителей, в Курской области мародёрствовали обычные граждане из-под Сум

  • 09:50
  • 396

После задержания главного политического противника Эрдогана в Турции проходят массовые протесты

  • 08:33
  • 221

Маск считает, что Байден специально завозил мигрантов в колеблющиеся штаты, чтобы сделать их "демократическими"

  • 20:00
  • 320

Новости по делу Юрия Ускова

  • 19:22
  • 328

Ковид в России "перешёл в разряд сезонных заболеваний", в Петербурге сохранятся ограничения

  • 11:54
  • 353
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru