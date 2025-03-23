После задержания главного политического противника Эрдогана в Турции проходят массовые протесты

До 1 млн человек
собрались в Стамбуле на акцию в поддержку задержанного мэра этого города Экрема Имамоглу. Турецкие телеканалы после предупреждения Высшего совета по радио и телевидению прекратили прямые трансляции
с мест проведения стамбульских протестов. В Анкаре полицейские применили
слезоточивый газ и водомёты. 323 человека из числа протестующих задержаны
. Против Имамоглу выдвигаются обвинения в коррупции и связях с террористами (курдами). Имамоглу считается главным политическим противником действующего президента Турции Реджепа Эрдогана.