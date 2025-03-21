 

Завершено дело о хищении 26 млн рублей материнского капитала в Дагестане

 

Завершено расследование уголовного дела о хищении путем мошенничества 26 миллионов рублей из средств, выделенных на выплаты материнского капитала в Дагестане. Перед судом предстанут десять жителей Дагестана, по данным следствия, они с 2019 по 2021 год предоставляли в региональное отделение Пенсионного фонда фиктивные документы, среди которых свидетельства о рождении несуществующих детей. На их основании государство перечислило выплаты в виде материнского капитала. Ущерб от махинаций превышает 26 миллионов рублей. 

Ранее сообщалось, что в Дагестане возбуждено уголовное дело о хищении более 277 миллионов рублей материнского капитала, эти хищения происходили в 2023-24 гг. 

 

В Ломоносовском районе Ленобласти накрыли нарколабораторию в цыганском посёлке, изъято 28 кг метадона и прекурсоров. 


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