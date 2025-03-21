 

Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае вырос до 10 тыс. кв.м, украинцы взорвали газопровод на границе

 

При тушении горящей нефтебазы в Кавказском районе Краснодарского края произошёл взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти, огонь распространился на второй резервуар. Повреждены три единицы техники, пострадали двое пожарных. Общая площадь пожара увеличилась до 10 тыс. кв. м. Атака украинцев на нефтебазу произошла вскоре после того, как президент РФ Владимир Путин объявил об отказе РФ от ударов по энергетическим объектам Украины, и ВС РФ сбили свои же уже запущенные БПЛА.

 

ВСУ нанесли удар по газоизмерительной станции "Суджа", загорелся газопровод на границе Курской и Сумской областей, сообщается о "мощном пожаре, который разгорается на большой площади".

Также в ночь на 21 марта произошла массированная атака украинских беспилотников на Волгоградскую область. 

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» БПЛА атаковали Московский Кремль и нефтебазу в Краснодарском крае, курское село обстреляно 8 раз
» Украинские вертолёты нанесли удар по нефтехранилищу в Белгороде
» Пожар в налоговой службе Московской области потушен
» Украинские БПЛА устроили пожар на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области
» Сгорел театр около дома Станиславского
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
В тестовом режиме

В тестовом режиме

Ждать ли нам измены?

Ждать ли нам измены?

\

"Не ведают, что творят"?

На кого работает время?

На кого работает время?

Между Богом и Освенцимом

Между Богом и Освенцимом

Дональд Трамп и Третья мировая война

Дональд Трамп и Третья мировая война

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае вырос до 10 тыс. кв.м, украинцы взорвали газопровод на границе

  • 07:46
  • 9

Вышла новая книга Константина Крылова

  • 00:27
  • 226

Иностранцы смогут работать в РФ без патентов

  • 18:06
  • 316

Суд отказался признать нарушения и вернуть дело генерала Ивана Попова в прокуратуру

  • 16:08
  • 392

О самозапрете на победу

Стала известна причина, почему в Абхазии подстрелили русского туриста; в Москве иностранца задержали за убийство

  • 12:21
  • 377
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru