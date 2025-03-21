Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае вырос до 10 тыс. кв.м, украинцы взорвали газопровод на границе

При тушении горящей нефтебазы в Кавказском районе Краснодарского края произошёл взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти, огонь распространился на второй резервуар. Повреждены три единицы техники, пострадали двое пожарных. Общая площадь пожара увеличилась до 10 тыс. кв. м. Атака украинцев на нефтебазу произошла вскоре после того, как президент РФ Владимир Путин объявил об отказе РФ от ударов по энергетическим объектам Украины, и ВС РФ сбили свои же уже запущенные БПЛА.

ВСУ нанесли удар по газоизмерительной станции "Суджа", загорелся газопровод на границе Курской и Сумской областей, сообщается о "мощном пожаре, который разгорается на большой площади".

Также в ночь на 21 марта произошла массированная атака украинских беспилотников на Волгоградскую область.