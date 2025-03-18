Обстановка в Белгородской области остаётся сложной

"по числу погибших и пострадавших мирных жителей минувшая неделя стала самой кровавой с начала года (...)

от обстрелов нацистов пострадали 152 мирных жителя: ранены 127 человек, в том числе 13 несовершеннолетних, погибли 25 человек", по мирным целям на российских территориях ВСУ выпустили не менее 1 827 боеприпасов.