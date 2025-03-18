Обстановка в Белгородской области остаётся сложной

Обстановка в Краснояружском районе Белгородской области на границе с Украиной остаётся сложной
. Российские военные подбили танковую колонну
, которая пыталась зайти из Сумской области. Известно о гибели
бойца ВС РФ в селе Красная Яруга. В Репяховке ранен
боец самообороны.
Сообщается
о значительной концентрации ВСУ в районе Золочева Харьковской области (также близ границ с Белгородской областью), украинцы укрепляются возле посёлка Казачья Лопань.
Также военнослужащий и доброволец ранены
при атаке дрона в Брянской области, разрушены три жилых дома.
По словам
посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, "по числу погибших и пострадавших мирных жителей минувшая неделя стала самой кровавой с начала года (...) от обстрелов нацистов пострадали 152 мирных жителя: ранены 127 человек, в том числе 13 несовершеннолетних, погибли 25 человек", по мирным целям на российских территориях ВСУ выпустили не менее 1 827 боеприпасов.
В Рыльском районе Курской области дрон ударил по школе
.
В Каховке Херсонской области ранен
мирный житель 1965 г.р.