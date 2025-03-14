В Одессе убили неонациста на следующий день после решения ЕСПЧ о виновности Украины

В Одессе убили неонациста Демьяна Ганула. На опубликованном видео видно, как мужчина лежит на земле, после чего прохожий достает из сумки пистолет и стреляет ему в затылок. В это время стоящие поблизости люди не предпринимают никаких действий и не обращают внимания на происходящее.

В мае 2014 года Ганул участвовал в поджоге Дома профсоюза в Одессе, в результате которого не менее 48 человек погибли и ещё 120 пострадали. Его убийство произошло на следующий день после того, как Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной в нарушении права на жизнь во время столкновений между сторонниками и противниками Майдана и пожара в Доме профсоюзов. Иски были поданы двадцатью восемью гражданами, большинство из них потеряли своих родственников при столкновениях и пожаре, еще трое — это выжившие при пожаре. В частности, суд признал, что пожарные машины выехали на место трагедии с задержкой на 40 минут, а полиция не вмешалась, чтобы помочь эвакуировать людей из горящего здания. Таким образом, власти не обеспечили своевременные меры для спасения людей, а следствие не приложило достаточных усилий для надлежащего сбора всех доказательств. Вместо того чтобы оцепить место трагедии, местные власти первым делом отправили туда коммунальные службы для уборки.

Суд присудил компенсации родственникам погибших и выжившим.

В то же время Александр Васильев (преподаватель Одесского национального университета им. И. И. Мечникова в 2001–2014 гг.) отмечает, что Ганул был участником, но не организатором событий мая 2014 года, а в основном занимался рэкетом.