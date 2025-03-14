ВСУ ударили по зданию краеведческого музея в Судже и убили сотрудницу; всего разрушено 48 храмов и памятников

ВСУ разрушили
в Курской области 48 православных храмов и памятников архитектуры.
14 марта нанесён удар по зданию краеведческого музея — памятника архитектуры конца XIX-го века (так называемый дом Чупилова). При этом погибла сотрудница музея. Во время оккупации она оставалась в городе и 14 марта пришла в музей, чтобы осмотреть его состояние. Ранены ещё два сотрудника. Здание разрушено.
К настоящему времени из Суджанского района эвакуировали
241 мирного жителя, причём ВСУ атакуют
машины с эвакуируемыми.