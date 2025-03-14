ВСУ ударили по зданию краеведческого музея в Судже и убили сотрудницу; всего разрушено 48 храмов и памятников

краеведческого музея — памятника архитектуры конца XIX-го века (так называемый дом Чупилова). При этом

погибла сотрудница музея. Во время оккупации она оставалась в городе и 14 марта пришла в музей, чтобы осмотреть его состояние. Ранены ещё два сотрудника. Здание разрушено.

14 марта нанесён удар по зданию