Гены оказались доброкачественными

Алла Борисовна Боссарт, известная как автор мема про доброкачественные гены одного российского бывшего олигарха (и иноагента) ныне сама получила аналогичный статус - Минюст РФ внёс её сегодня в список иностранных агентов.

Мы могли бы написать "не прошло и двадцати лет", но ведь прошло! Прошло, как раз прошло ровно двадцать!

Все эти годы мы пытались понять, какую жизненную миссию выполняет Алла Борисовна. В чём польза от неё для мироздания?

Возможно, эта миссия состоит в том, чтобы показать лишний раз, что в России можно и нужно жить долго, причём всем.

Вот эта дама, например, с чистым сердцам высказала публичную хамскую глупость, обидевшую и задевшую множество добрых людей.

Процитируем её и здесь:

Конечно, Ходорковский — не мессия и не истребил бы в одночасье балагановскую страсть к воровству, заложенную в русской природе. Но он уже начал работать над новой генерацией… Первого чиновника страны лишала сна невыносимая мысль об историческом шансе, который такие парни, как красавец, интеллектуал и богач с доброкачественными генами, могут дать России.

Потом добрые русские люди попробовали применить по ней 282 статью, написав множество заявлений в прокуратуру, потом прокуратура защитила Аллу Борисовну, а добрые русские люди, убедившись на этом примере, что статья - не в их защиту, а в защиту таких вот проходимцев, договорились никогда ни на кого такое больше не писать и длительное время соблюдали эту договорённость...

Алла Борисовна, тем временем, жила себе абсолютно спокойной обывательской жизнью, пописывала не особо даровитые стишата и, наконец, вывезла себя в Израиль, на одну территорию к даровитому генами Михал Борисычу (признан иноагентом). Свою жизнь на новой территории она начала традиционно для себя, с публичного хамления местному обществу, стихотворно обозвав шалавами изральских девушек-военнослужащих.

Качество генов госпожи Боссарт тут, как нам кажется, видно особенно хорошо - в совершенно разной обстановке, в разных странах она дважды добилась идентичного эмоционального результата. Впрочем, быть может, это даже и не гены, а просто отсутствие вкуса и воспитания.

Русская народная поговорка про свинью, которую сажают за стол, оказалась изумительно применима и на земле Обетованной.

По прошествии двадцати лет после начала её публичной контркультурной карьеры редакция АПН склонна оценить эту деятельницу как дуру набитую. Впрочем, и от дур бывает польза. Хотя бы как от образца того, как не нужно себя вести на людях.

Дуры набитые и хамки трамвайные, такие как Боссарт, воспитывают в нас духовное смирение. Они показывают нам своей жизнью, как показала Алла Борисовна, что можно вести себя невежественно, отказываться от извинений тем кому ты нахамил, звать свою клаку на помощь для подтверждения своей базарной правоты (и ведь приходят всякие - и не только муж), и потом тебе за это ничего не будет и ты проживёшь свою обывательскую жизнь в целом относительно бессмысленно, но и относительно счастливо. Без последствий от проделанного ранее публичного свинства.

Что ж, отсутствие немедленной кармы за подобные мелочи это - тоже весьма важный урок для всех нас.

Поблагодарим иноагента Аллу Борисовну Боссарт хотя бы за него.