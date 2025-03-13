 

Россияне и белорусы смогут участвовать в выборах в обеих странах; отменён роуминг между РФ и Белоруссией

 

Россияне и белорусы смогут участвовать в выборах в обеих странах в качестве кандидатов и избирателей. Об этом заявили президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совместной пресс-конференции:

«Так, в соответствии с подписанным сегодня протоколом о поправках в договор от 1998 года о равных правах граждан двух стран, россияне, постоянно живущие на территории Белоруссии, и проживающие на постоянной основе в России белорусы могут теперь участвовать в местных выборах и как избиратели, и как кандидаты».

Предположительно, таким образом расширяются возможности для активного вовлечения граждан обеих стран в общественную и политическую жизнь.

 

С 1 марта 2025 года жители России и Белоруссии могут пользоваться мобильной связью и интернетом на территории Союзного государства по домашним тарифам, сообщили в Минцифры. Для абонентов из России и Белоруссии отмена роуминга между странами будет значить, что не менее 300 минут звонков (150 входящих и 150 исходящих) можно будет выполнить без дополнительных платежей при пакетном тарифном плане. Будут также доступны 5 ГБ интернета по комфортным тарифам, сопоставимым с обычными условиями в домашней сети.


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APN.ru