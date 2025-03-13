Россияне и белорусы смогут участвовать в выборах в обеих странах; отменён роуминг между РФ и Белоруссией

Россияне и белорусы смогут участвовать в выборах в обеих странах в качестве кандидатов и избирателей. Об этом заявили президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совместной пресс-конференции:
Предположительно, таким образом расширяются возможности для активного вовлечения граждан обеих стран в общественную и политическую жизнь.
С 1 марта 2025 года жители России и Белоруссии могут пользоваться мобильной связью и интернетом на территории Союзного государства по домашним тарифам, сообщили в Минцифры. Для абонентов из России и Белоруссии отмена роуминга между странами будет значить, что не менее 300 минут звонков (150 входящих и 150 исходящих) можно будет выполнить без дополнительных платежей при пакетном тарифном плане. Будут также доступны 5 ГБ интернета по комфортным тарифам, сопоставимым с обычными условиями в домашней сети.