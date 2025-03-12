 

В Липецкой области массово закрывают сельские школы

 

Жители Тербунского района Липецкой области пожаловались на массовое закрытие школ. Власти объявили о закрытии школ в сёлах Вислая Поляна, Новосильское, Тульское и Солдатское. «А это всё — центры сельских поселений, в Новосильском вообще школу отремонтировали в прошлом году, а в этом решили закрыть», — возмущаются местные жители. Теперь им придётся возить детей на учёбу в соседние населённые пункты.

В свою очередь, глава Тербунского района Николай Черников заявил, что школы планируют реорганизовать из-за падения рождаемости в районе: «На основании проведенных экономических расчетов в муниципалитете рассматривается вопрос оптимизации сети общеобразовательных организаций путем ликвидации части из них и присоединения некоторых школ к другим в качестве филиала».

Сохранение образовательных учреждений является одним из важнейших факторов, влияющих на готовность молодёжи оставаться в селе. 



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APN.ru