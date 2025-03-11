 

В Петербурге будут судить депутата и полицейского, которые незаконно оформили более 150 000 мигрантов

 

В Санкт-Петербурге перед судом предстанут участники преступного сообщества, незаконно легализовавшие в России свыше 150 тысяч мигрантов. Среди фигурантов - бывшие депутат муниципального образования Колпино и заместитель начальника подразделения по вопросам миграции (УВМ) регионального управления МВД. По версии следствия, депутат с марта 2020 года по октябрь 2022 года руководил группировкой, которая ставила на миграционный учёт иностранных граждан по подложным документам. Ему помогал в преступном бизнесе полицейский. 18 пособников обеспечивали электронную и личную подачу документов в миграционные органы, регистрировали в хостелах нелегалов. В ходе расследования проведено более 80 обысков, допрошено более 150 свидетелей. Имущество обвиняемых на сумму более 128 миллионов рублей арестовано.  

В Новосибирске супружеская пара незаконно легализовала более 300 мигрантов.

В Самаре до сих пор не возбуждено уголовное дело в отношении новой россиянки Сабины Ашуровой, которая напала на потерпевшую женщину прямо в зале суда, под камерами избила её, после чего спокойно ушла.
В 2015 году, будучи ещё гражданкой Казахстана, Ашурова украла золотую цепочку, за что имеет судимость. Это не помешало ей уже в 2017 году стать гражданкой России. 
Преступность новых россиян не попадает в статистику мигрантской преступности в РФ. 
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