В Петербурге будут судить депутата и полицейского, которые незаконно оформили более 150 000 мигрантов

В Санкт-Петербурге перед судом предстанут участники преступного сообщества, незаконно легализовавшие в России свыше 150 тысяч мигрантов. Среди фигурантов - бывшие депутат муниципального образования Колпино и заместитель начальника подразделения по вопросам миграции (УВМ) регионального управления МВД. По версии следствия, депутат с марта 2020 года по октябрь 2022 года руководил группировкой, которая ставила на миграционный учёт иностранных граждан по подложным документам. Ему помогал в преступном бизнесе полицейский. 18 пособников обеспечивали электронную и личную подачу документов в миграционные органы, регистрировали в хостелах нелегалов. В ходе расследования проведено более 80 обысков, допрошено более 150 свидетелей. Имущество обвиняемых на сумму более 128 миллионов рублей арестовано.

В Новосибирске супружеская пара незаконно легализовала более 300 мигрантов.





В Самаре до сих пор не возбуждено уголовное дело в отношении новой россиянки Сабины Ашуровой, которая напала на потерпевшую женщину прямо в зале суда, под камерами избила её, после чего спокойно ушла.

В 2015 году, будучи ещё гражданкой Казахстана, Ашурова украла золотую цепочку, за что имеет судимость. Это не помешало ей уже в 2017 году стать гражданкой России.

Преступность новых россиян не попадает в статистику мигрантской преступности в РФ.