 

В 2024 году на Украине не отмечено ни одного перехода из УПЦ в ПЦУ

Киевские общины канонической Украинской православной церкви (УПЦ) не хотят переходить в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), за 2024 год не зафиксировано ни одного перехода, сообщила глава постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики Виктория Муха. 
По её словам, с 2022 года из УПЦ в ПЦУ перешли лишь четыре религиозные общины. "Все эти переходы произошли в 2023 году. По состоянию на сегодняшний день неизвестно ни об одном новом переходе общин, который состоялся бы в 2024 году, в том числе после принятия закона [о запрете УПЦ]".

Муха отметила численное преимущество религиозных объединений УПЦ в Киеве. Так, из примерно 1,3 тыс. объединений и организаций украинской столицы 313 принадлежат УПЦ, в их числе 267 общин, 14 монастырей и 3 высших духовных учебных заведения. В то же время к ПЦУ относятся 241 организация, включая 192 общины, 10 монастырей и 3 высших учебных заведения.

Украинские власти в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию ПЦУ, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники раскольнической ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. 


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