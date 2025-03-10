 

86% россиян положительно оценивают вхождение Крыма в состав России

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 86% россиян положительно оценивают вхождение полуострова в состав РФ; за весь период мониторинга (с 2019 г.) уровень поддержки не опускался ниже 81%. Россияне видят в этом событии восстановление исторической справедливости (85%) и символ возрождения России как державы, способной отстаивать свои интересы (84%). Лишь 12% видят в воссоединении больше вреда, чем пользы. Преобладающее чувство в отношении этого исторического события — гордость (56%).
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APN.ru