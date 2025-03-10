86% россиян положительно оценивают вхождение Крыма в состав России

86% россиян положительно оценивают вхождение полуострова в состав РФ; за весь период мониторинга (с 2019 г.) уровень поддержки не опускался ниже 81%. Россияне видят в этом событии восстановление исторической справедливости (85%) и символ возрождения России как державы, способной отстаивать свои интересы (84%). Лишь 12% видят в воссоединении больше вреда, чем пользы.

Преобладающее чувство в отношении этого исторического события — гордость (56%).