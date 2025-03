"Не ведают, что творят"?

Будучи по большей части агностиком, да ещё и анти-сенсуалистом, каждый раз, когда я вижу спор по поводу религии и морали, я сожалею о том, что не могу с ревностью веры и яркими аргументами ворваться в дискуссию. Однако, ревность к честности не позволяет мне упустить возможность запустить некоторые аргументы, особенно в пользу той стороны, которая подвергается атаке или проигрывает.

Например, даже в самый разгар нападок на религию мне кажется несколько некорректным отрицать её заслуги как в формировании морали, так и в развитии общества, даже если требования морали и развития происходят в ущерб истине или индивидуальному счастью.

Тут надо быть немного циничным. Построение морали на лжи, исторически, часто оказывается достаточно эффективным, если речь идёт о работе с людьми, которые достаточно глупы, чтобы не осознавать пользу морали для самих себя. Патернализм был необходим до Просвещения. Грубо говоря, религия как "опиум для народа", пастырь слабоинтеллектуальных масс - это что-то вроде "частичного временного решения". Если мораль можно насадить только через страх перед Богом - что ж. Кто-то делает это так, пока нет других методов.

Но это вовсе не главное. Я люблю говорить о том, почему именно христианство оказалось таким крутым. Потому, что это - метафизическая религия. Факт остаётся фактом - христианство победило язычество из-за того, что христианское общество оказалось более эффективным, чем языческое. Именно потому, что христианство обещало плоды деятельности "где-то там", а не в здешнем мире.

Как выглядит типичный язычник? Он может быть довольно сильным, целеустремлённым, очень эффективным, даже "добропорядочным". Но проблема в том, что он потребит всё, что произвёл. Он может полжизни работать на какую-то цель - скажем, стать каким-нибудь вождём, делая что-то для племени. Но всю оставшуюся жизнь он будет использовать плоды своей работы только для себя. Столько же, сколько он сделал для общества, он потом у общества заберёт, используя полученную власть - круговорот дедовщины. И, скорее всего, если некоторая деятельность не предполагает отдачи лично для него, он ей просто не будет заниматься. Очевидно, в этом случае для масштабов всего общества любой человек "выходит в ноль", максимум, удастся использовать насилие, чтобы превратить кого-то в рабов, не могущих забрать свою добавленную стоимость.

А что в христианстве? Если ты "копишь богатство на небесах", как рекомендуется догматами, то каждый человек может всю жизнь работать на некоторую цель, которая имеет пользу для "Тела христова" - христианской общины, а забирать только то, что нужно для его минимальных потребностей. "Отдача" от единичного человека возрастает не просто в два раза (вместо полжизни работать всю жизнь) - любая польза многократно лучше, чем ноль пользы. Вы можете относиться к этому как угодно - и как "да как смеет общество так низко использовать личность, давая ей какую-то ложную идею о потустороннем мире взамен на его тяжелый труд", и как "так надо, а иначе общество не развивалось бы, оставляя каждому новому поколению больше, чем предыдущему", и как "да как вы смеете возвышать низкие материальные блага над возвышенными идеями любви и самопожертвования". Но факт остаётся фактом - такое, самоотверженное, общество победило и стало преобладающей матрицей на очень долгое время.

Более того, по этому примеру "вождя" видно, что неправильно обычно в первую очередь обращают внимание на то, что религия ограничивала "низы", "религия - опиум для народа". Мне кажется, как раз большее значение имело именно влияние религии на элиту, ведь от её поведения зависело гораздо больше. И пусть есть идеи, что "умненькие верхи всё равно не воспринимали сказки про рай и ад всерьёз", "религия использовалась как средство борьбы с оппонентами" или "под прикрытием религии в глубине своей аристократия была распущенной и злокозненной, получая лишь индульгенцию на любые грехи". Аргумент Паскаля, "поступаю зло = теряю рай в любом случае, есть он или нет", работает даже на самого "умного" человека. Так что, длительное и массивное, пусть и не полностью надёжное, сдерживание верхов от эгоистичного и деструктивного поведения - это то, за что человечество должно однозначно сказать религии "спасибо".

Вы можете сколько угодно твердить о "Тёмных веках", "мракобесиии, связанном с религией" или "господстве попов". Но Церковь сделала это - воспитало страны в духе морали, и создала мир, который движется поступательно, а не по кругу "работать - сожрать". Глупо отрицать заслуги религии в этом.

У "стандартного" атеизма тоже есть предметы веры, "догматы". В силу своего "природного" неприятия идей о вере и догматах, "средний атеист" редко может признаться в этом открыто, но каждый раз начинается яростная защита, когда заходит о них спор. Они сидят где-то в глубине, и, несмотря ни на какие аргументы, стараются удержаться там.

Первый "догмат" - это тот или иной концепт естественности, имманентности морали. "Каждый человек по природе своей добр", "существует благородный дикарь", "мораль естественным образом появляется потому, что это выгодно обществу" и т.д. Очевидно, что нападки на заслуги традиционной религии являются следствием наличия этого концепта. "Добро было внутри человека всегда, а не воспитано религией".

По-хорошему, это соображение является общеутвердительным, поэтому никакое количество подтверждающих фактов (кроме абсолютно полного перечисления) не может полностью обосновать его, но достаточно лишь одного противоречащего факта, чтобы опровергнуть. На деле, противоречащие образы до некоторого времени нивелируются перекраиванием объёмов либо понятия зла, либо понятия "естественности".

Например, всевозможных абсолютно детско-непосредственных маньяков, самых незамутненных моральной рефлексией ультра-злодеев-социопатов-эгоистов, можно объявить "неествественными", "отклонениями" или "следствием пагубного влияния воспитания обществом", а хищническое убийства - "не злом", потому что "животные же ведь делают это не со зла, а потому что им надо выживать, правда же ж?"

Поэтому, приходится обращаться к радикальным примерам, которые доходят в шкалах до таких оценок, где уже сложно отрицать принадлежность. Например, прямым аналогом геноцидного поведения человека у животных является не хищничество, а инфантицид - это когда, например, львы уничтожают чужое потомство, и даже может быть не для того, чтобы оставить именно свои гены, а чтобы элементарно удовлетворить свой половой инстинкт (кстати, в основном не пожирают, а просто убивают, не как в эпизоде с Сатурном, с известной страшной картиной). Как это, "зло", или нет? Естественно появившееся ещё задолго до человека, или как?

И даже тут ещё можно как-то оправдываться. "Не ведают, что творят", и я тут даже склонен согласиться - мораль напрямую связана с разумом и осознанием зла. Скажем, ребенок - "чистый", "не злой" не потому, что не делает то, что может быть деструктивным, "злым", а потому, что не способен понять, что делает зло, не способен "делать выбор в пользу зла, зная, что это зло". Но тут же мы и понимаем, что животным отнюдь нельзя отказать в понимании греховности своего поведения - как мы это прекрасно наблюдаем у своих домашних животных. А доведение ребенка до того состояния, когда он "способен быть злым" в том смысле, что способен понимать последствия своих поступков и возможную вину за них, как можно быстрее - это и есть задача "хорошего воспитания".

Второй "предмет веры атеизма" - это представление о том, что мир всегда устроен так, что моральное поведение оказывается выгодным в обществе и, как следствие, установится в любом случае. "Любой человек важен для общества и для тебя, поэтому зло по отношению к другому человеку не оправдано", "По ком звонит колокол? Да по тебе...", ""гражданская религия" способна заменить "традиционную религию", поскольку приводит к морали не догматично, а на основе разумных соображений", "люди - братья, и это не зависит ни от каких религий", "Imagine there's no heaven... And no religion, too... Living life in peace..." и т.д. (Кстати, в какой-то мере это совпадает и с протестантским мироощущением).

Но давайте всё же быть искренними. Ведь мы же прекрасно понимаем, что атеистическое, прагматическое обоснование морали возможно не для абсолютно всех конфигураций реальности. А вера в то, что мы живем в "таком" мире и всегда в "такое" время - это, скорее, вера, а не истина, желаемое, а не действительное. И тут даже дело не в том, чтобы мы по принципу "а давайте же мы сконструируем какие-нибудь радикальные виртуальные условия, чтобы это было не так" - как, например, в очевидных случаях миров пост-апокалипсисиса, всевозможных мыслительных вариациях "проблемы вагонетки", "зле по незнанию", а особенно - в очень любимых искусством и зрителями неожиданных способах выкинуть героев на просторы зла.

Дело-то в том, что мы видим эти условия и по-настоящему, конкретно, чётенько, а не абстрактно. И так же, как (как и ранее в случае с заслугами религии) нельзя отрицать заслуги "атеизма" в развитии морали, например, в эпоху Просвещения, нельзя отрицать сомнительные заслуги атеистического нигилизма и, конкретно, вот этого догмата "а мы можем просто пустить мораль на самотёк - всё равно, всё будет хорошо, добро выгодно" в создании этих филиалов ада на Земле.

Проблема ведь конкретно с примером Освенцима - не в том, что каких-то там злобненьких личностей попутал бес, и они в угаре поклонения своим низменным инстинктам, жажде убийства, наживы и ненависти начили творить такую дьявольщину, что ужаснулись все. Проблема-то в том, что, возможно, впервые в истории, они начали творить это "без злого умысла", "потому что так выгодно обществу", "основываясь на определенной прагматической,*национал-социалистической, морали", "с чистым сердцем служителя нации". Конечно, в особых условиях, сложившихся на тот момент - войны, "требований выживания нации" и т.д., конечно, там были и настоящие маньяки, но это не важно. *Удерживать и утилизировать враждебное население в условиях войны было ВЫГОДНО. *Ставить опыты на узниках было ВЫГОДНО. *Выстраивать превосходство представителей одной нации над другими было ВЫГОДНО. *И быть таким человеком - да что там, целым народом!, который делает все эти вещи искренне и рьяно, "добропорядочно!" - было не просто выгодно, но ещё и "хорошо" с точки зрения той идеологии. Так что вы ещё хотите? Каких ещё примеров жути прагматизма вам надо? Каких еще причин продать душу хоть самому Господу Богу, лишь бы обосновать не допускающие этого моральные установки, вам надо?

Но ситауация ведь ещё хуже! Мы не просто "иногда встречаемся" с ситуациями, где прагматизм не работает на мораль. Мы, возможно, неизбежно столкнемся с целой эпохой, когда это станет нормой.

Почему атеистическое мышеление, в свою очередь, победило христианское? Ой, ну не надо - совсем не потому, что человек "стал умнее, и, как следствие, добрее", "выработал гражданскую религию, в которой он осознает полезность морали самой по себе, а не как средства служения Богу" или "появилось понимание об общечеловеческих ценностях". Хитрость в том, что наступили НТР (Научно-техническая революция) и капитализм. Даже еще для коммунистической идеологии мотивы служения и высасывания из людей активности ради великой цели были значимы (как отмечают многие, эта идеология строилась по тем же религиозным лекалам, только вместо "Царства божиего" - "Коммунизм и Светлое будущее"). Но коммунистическая идеология переоценила значимость рабочей силы по сравнению с капиталом - на этом и погорела...

Капитализм победил объективно, и не потому, что "победили капиталистические страны", а потому, что структура производства в любой мало-мальски развитой стране приближается к "90% делает капитал, и только 10% - рабочая сила", а не "нет ни одной ценности, которая не была бы создана трудом человека". Можете, конечно, до умопомрачения спорить об этом - о том, "как считать", и о том, что "машина все равно создана трудом человека" - но факт остается фактом, значимость для благосостояния общества "ударного труда", "самоотверженного вкалывания ради будущего", "веры ради работы" оказывается сильно сниженной, скукоженной по сравнению с влиянием капитальных затрат (хрестоматийный пример - расхождение между Северной и Южной Кореей). В общем, всё тупо - от каждого конкретного человека и его "веры" всё просто стало меньше зависеть, а больше стало зависеть от его способности рационально смотреть на вещи и развивать технику.

А что такое НТР? Это идея, что "наука становится непосредственной производящей силой". Что это значит для конкретного человека? А то, что теперь скорость восприятия нововведений становится настолько большой, что она уже даёт отдачу в течение твоей жизни, а не для следующих поколений, как какая-нибудь система ирригации, строящаяся десятилетиями. Теперь, действительно, выгодно и на личном уровне делать что-то, связанное с наукой или инвестициями как увеличением мощностей капитала.

В итоге, мораль "давайте быть хорошими ради рая как посмертного воздаяния (на самом деле - будущих поколений)" больше не нужна. Её ненадолго сменила мораль "положительной суммы игры с быстрой отдачей", которую многие товарищи воспринимают как "атеистическую общечеловеческую мораль". "Механизмы морали сформировались в результате естественного эволюционного и конкурентного процесса, как следствие того, что сотрудничать в мире быстрого научного прогресса выгодно".

Проблема этого подхода довольно очевидна. Даже если это работает, то работает только "пока", только в той среде, которая обладает определенными свойствами. Собственно, в той среде, где наблюдается эта "игра с положительной суммой". Замечательно. А если ситуация иная? А если какому-то из членов общества оказывается выгоднее "не сотрудничать", как с той же "проблемой безбилетника"? Если вы присмотритесь к этим местам внимательнее, то вы обнаружите, что временные заплатки к этому создаются именно по принципу оболванивания, только на ином уровне, чем в религии. Людей просто пытаются держать подальше от осознания того, что им действительно выгодно в этих областях. Это вывернутые наизнанку "суеверия" "атеистической религии". "Стоит не быть безбилетником". Но почему? Просто поверь. Ведь отклонения от рациональности могут быть не только, как у Канемана и Тверски, проблемами из-за требования ускоренной эвристики - это ведь ещё и навязанные обществом лакуны в понимании личных эгоистичных интересов.

Отход от "благоприятной среды" теперь и наблюдается в научно-технической области. Я люблю напоминать людям об экспоненциальном росте стоимости технологий вместе с законом Мура. Наука долгое время была тем местом, где "положительная сумма" от сотрудничества была наиболее существенна, и многие почему-то считают, что, раз так было, так будет всегда. Проблема в том, что отдача от науки скукоживается. Хорошо сотрудничать, когда пирог от сотрудничества очень быстро растет. Когда рост сильно замедляется или вовсе останавливается, модели того, как отжать себе больший кусок пирога, начинают превосходить в привлекательности модели, которые направлены на рост пирога. Именно это мы и видим в современности - где дискурс политических споров по поводу контроля над ресурсами и территориями начинает превосходить по объёмам дискурс по поводу вложений в науку и капитальные мощности. А дискурс того, почему та или иная группа людей достойна большей части в распределении благ, превосходит дискурс того, как эта же группа могла бы служить обществу.

Ещё немножечко, и "атеистическая мораль" ухнет в бездну, как не соответствующая реалиям. "Прошло времечко". Если в текущей конфигурации параметров мира выгодно окажется не сотрудничать с ближним, а отбирать у него результаты его деятельности, то какую мораль "надстроит" над этим разум, а? Не смотрите, как работает мораль, когда и так всё хорошо - смотрите, что будет, когда возникает необходимость чем-то жертвовать, своей добродетелью или своей выгодой. А иначе какой смысл говорить о добре? Только протестанты, пожалуйста, лучше не начинайте...

Неизвестно, как с этим будет дело - будет ли попытка восстановления околорелигиозных, метафизических форм морали, будет ли какая-нибудь всемирная автократия, которая насадит какую-то квазифашистскую мораль служения обществу, будет ли возвращена старая добрая рабовладельческая языческая мораль?

Последний путь мне кажется наиболее "естественным", и почти свершившимся. Я называю это "роботовладельческое общество". Общество, очень похожее на тот же Рим, по своим институтам. В котором, правда, подавляющее большинство благ создается уже благодаря роботам, а не рабам. В котором права на эти блага принадлежат небольшому числу привелегированных людей, владеющих капиталом - собственно, этими "роботами", а на всех остальных эти блага распространяются только в патрон-клиентных отношениях, как деньги от олигарха его друзякам и обслуге. Не знаю. Посмотрим.

В любом случае, обоснования "атеистической морали" не очень оправдано считать абсолютными. Они работают только на ограниченном количестве конфигураций реальности. Доводы же религии, всё же, работают независимо от структуры материального мира, в котором нам приходится быть (я имею в виду, конечно, ту или иную форму "метафизической" религии, а не какое-нибудь пантеистическое язычество) - поэтому религия "более универсальна" в поддержании "добра", а не какой-либо "подходящей к месту готтенготской морали". А концлагеря - зримое подтверждение того, как неудовлетворительно срабатывает прагматическая мораль.

