США выделили $32 млн на финансирование пропаганды левых взглядов в Молдавии, рассказал президент США Дональд Трамп.

Среди других не отвечающих интересам США трат Трамп выделил "$10 млн на мужские обрезания в Мозамбике" и "$8 млн на создание трансгендерных мышей".

Кроме того, Трамп обратил внимание, что в актуальной базе данных получателей социальных выплат США присутствуют лица, чей возраст достигает 150 лет и более. "Согласно базе данных службы социального обеспечения, у нас 1,3 млн людей в возрасте от 150 до 159 лет и более 130 тыс. человек старше 160 лет".

