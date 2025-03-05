США выделили $32 млн на пропаганду левачества в Молдавии
- 05.03.2025, 11:52,
- Новости
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США выделили $32 млн на финансирование пропаганды левых взглядов в Молдавии, рассказал
президент США Дональд Трамп.
Среди других не отвечающих интересам США трат Трамп выделил "$10 млн на мужские обрезания в Мозамбике" и "$8 млн на создание трансгендерных мышей".
Кроме того, Трамп обратил внимание, что в актуальной базе данных получателей социальных выплат США присутствуют лица, чей возраст достигает 150 лет и более. "Согласно базе данных службы социального обеспечения, у нас 1,3 млн людей в возрасте от 150 до 159 лет и более 130 тыс. человек старше 160 лет".