 

Специалисты показали, как электронные устройства следят за пользователями и усугубляют расстройства пищевого поведения

 

Специалисты американского Университета Джорджа Мейсона раскрыли уязвимость, которая позволяет хакерам следить за электронными устройствами, используя экосистему "Эпл". Хакеры могут обмануть сеть Find My («Локатор»), созданную для удалённого поиска устройств "Эпл", поскольку в сети «Локатор» все гаджеты Apple постоянно делятся данными друг с другом. Благодаря этому пользователь потерянного iPhone, Mac или другого устройства этой торговой марки сможет отследить его местонахождение. В "Эпл" уверяли, что устройства обмениваются информацией по защищённому каналу, но американские исследователи научились манипулировать криптографическими ключами, чтобы выдать в теории любой гаджет за маячок AirTag, подключённый к сети Find My.

В ходе эксперимента специалистам удалось отследить местонахождение условного компьютера с точностью до трёх метров. У них также получилось выгрузить историю его перемещений. Авторы отметили, что уязвимость, получившая название nRootTag, не требует физического присутствия хакера — он может выполнять все действия удалённо. Вероятность взлома в результате контролируемых атак составила больше 90 процентов, однако для взлома и обработки данных требуются значительные вычислительные мощности. 


 

Исследователи из австралийского университета Флиндерса отметили, что фитнес-приложения, отслеживающие питание и физическую активность, усугубляют риск развития расстройств пищевого поведения, в особенности это касается молодых людей и подростков, которые таким образом следят за своим весом и испытывают повышенную тревожность. 71% людей, участвовавших в исследовании, отмечали, что подобные приложения так или иначе повлияли на то, что у них развилось расстройство пищевого поведения.
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APN.ru