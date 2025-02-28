Предотвращено покушение на митрополита Тихона; совершено покушение на лидера группы "Русский стяг"

Федеральной службой безопасности задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, готовившие в Москве по заданию украинских спецслужб теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Георгия Шевкунова). Фигуранты дали признательные показания, что в середине 2024 года были завербованы сотрудником ГУР МОУ для подготовки физического устранения митрополита Тихона; в декабре 2024 года через тайник задержанным было передано самодельное взрывное устройство, его планировали взорвать в Сретенском монастыре в Москве.

Помощника митрополита Тихона - уроженца Черновцов Дениса Поповича - завербовали для подготовки теракта под угрозой убийства его родственников.