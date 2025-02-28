Предотвращено покушение на митрополита Тихона; совершено покушение на лидера группы "Русский стяг"
- 28.02.2025, 13:22,
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Федеральной службой безопасности задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, готовившие в Москве по заданию украинских спецслужб теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Георгия Шевкунова). Фигуранты дали признательные показания, что в середине 2024 года были завербованы сотрудником ГУР МОУ для подготовки физического устранения митрополита Тихона; в декабре 2024 года через тайник задержанным было передано самодельное взрывное устройство, его планировали взорвать в Сретенском монастыре в Москве.
Помощника митрополита Тихона - уроженца Черновцов Дениса Поповича - завербовали для подготовки теракта под угрозой убийства его родственников.
Совершено покушение на лидера группы «Русский стяг» Евгения Долганова. Он жив, но госпитализирован в тяжёлом состоянии. Перед покушением Долганов бросил вызов членам воюющего на стоне Украины так называемого «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещённая в России террористическая организация): предложил провести дебаты без подготовки в прямом эфире, но те "съехали с разговора". «Для широкой публики и молодняка, которых они (РДК) обманывают, там много любопытного», — говорится в публикации Долганова.
Группа «Русский стяг» популярна в правых кругах, как минимум 15 песен коллектива попали в список экстремистских материалов.
В 2022 году Долганов поддержал спецоперацию России на Украине, выступал на Донбассе, сотрудничал с подразделением «Эспаньола».