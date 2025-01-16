 

Путин подписал указ о военных сборах в 2025 году

 

Президент Владимир Путин подписал указ о призыве граждан России, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2025 году. 

"В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ "Об обороне" и от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" п о с т а н о в л я ю: призывать в 2025 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, спасательных воинских формированиях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", - говорится в указе.


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APN.ru