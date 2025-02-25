Илиев, Нисанов, Карапетян, Гуцериев - богатейшие рантье РФ

По данным "Форбс", доход от аренды двух крупнейших рантье РФ - "Киевская площадь" Зараха Илиева и Года Нисанова и "Ташир" Самвела Карапетяна - вырос за 2024 год примерно на $285 млн.

Первое место в списке занимает "Киевская площадь", компания лидирует в рейтинге с 2022 года. Доход от аренды коммерческой недвижимости вырос с $1,76 млрд до $2 млрд. Крупнейшие объекты в управлении компании - "Фудсити" площадью 1,039 млн кв. м и "Европейский" площадью 180 тыс. кв. м. В 2024 году "Киевская площадь" приобрела Центральный детский магазин на Лубянке у структур "Галс-евелопмент" площадью 74 тыс. кв. м. Сумма сделки была оценена от 10 млрд до 20 млрд рублей.

На втором месте - "Ташир", чьи доходы от аренды объектов увеличились с $640 до $685 млн. Компания владеет торговым центром "Рио" на Дмитровском шоссе, МФК Kvartal West и Novotel Moscow City.

"Сафмар" Михаила Гуцериева занимает третье место: несмотря на спад дохода в 2023 году, увеличил его на $90 млн в новом рейтинге, до $490 млн.

На четвёртом месте - турецкий холдинг Enka. Доход от аренды компании Enka составил $335 млн, это на $20 млн больше, чем в 2023 году.