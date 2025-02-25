 

РФ готова добывать с американцами редкоземельные металлы в новых регионах и сократить оборонные расходы

Президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ готова к совместным проектам с американцами, в том числе к разработке редкоземельных металлов "на новых территориях".
Москва готова договариваться с Вашингтоном о пятидесятипроцентном сокращения военных расходов, сказал Путин.
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с американским президентом Дональдом Трампом заверил его в готовности Европы усилить свою оборону и предоставить Украине гарантии безопасности.
С 2014 года США вложили около 510 миллионов долларов в создание идентичности Украины. Целью программы являлось «укрепление национального единства и поддержке реформ, направленных на евроатлантический курс Украины».
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