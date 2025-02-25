Президент РФ Владимир Путин заявил,
что РФ готова к совместным проектам с американцами, в том числе к разработке редкоземельных металлов "на новых территориях".
Москва готова договариваться с Вашингтоном о пятидесятипроцентном сокращения военных расходов, сказал
Путин.
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с американским президентом Дональдом Трампом заверил
его в готовности Европы усилить свою оборону и предоставить Украине гарантии безопасности.
С 2014 года США вложили около 510 миллионов долларов в создание идентичности Украины
. Целью программы являлось «укрепление национального единства и поддержке реформ, направленных на евроатлантический курс Украины».