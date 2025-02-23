Пушкин. Лютый трэш

"Актёра Юру Борисова", о котором нам прожужжали все уши на том основании, что его "признали на Западе", я увидела в фильме "Пророк. История Александра Пушкина". Поставил этот лютый трэшак, по стилю напоминающий уродливую поделку "Сказка. Есть" 2011 года, режиссёр Феликс Умаров при почти незаметном участии сценаристов Василия Зоркого и Андрея Курганова. Почти незаметном – потому что почти незаметно, что у фильма есть сценарий.

Сперва мелькают бестолковые мятые кадры в как бы Лицее, где юный Пушкин дерётся на шпагах и кулачках с однокашником Корфом, потом он хамит инспектору Пилецкому и читает рэп про свободу, потом, выступая перед Державиным, снова читает рэп про свободу и для большей убедительности срывает с себя сюртук, после чего все соученики и преподаватели срывают с себя сюртуки и читают рэп про свободу ("нас-с-детства-в-Лицее-учили-свободе-и-вам-не-удастся-её-отобрать").

Дальше Пушкин (его настойчиво представляют совсем бедняком, чуть не оборванцем) едет в как бы Петербург, где свинячит напропалую – причём физиономия Юры Борисова гораздо больше смахивает на есенинскую, чем на пушкинскую, и свинячит он, в общем-то, по-есенински. Конечно, балы Петербурга, представленные режиссёром как соединение кабаре с бардаком, к свиняченью только располагают. Там недоПушкин снова читает рэп про свободу, чем немедленно привлекает к себе внимание бл... простите, дам высшего света, и ему начинают оказывать усиленное покровительство, "ведь он такой талант", от чего свинячества немедленно переходят на следующий уровень и креативно развиваются.

В конце концов жестокое, несправедливое, попирающее свободу государство отправляет Пушкина в ссылку, где разгульный бардак, такой уместный в фильме категории 12+, продолжается. И, конечно, мы услышим ещё немало свободоблудливого рэпа – например, когда Пушкин будет играть в теннис с императором Николаем I, который надаёт Пушкину обещаний (кругом обманет). Услышим мы и немножечко стихов настоящего Пушкина в очень слабом, невнятном и фальшивом чтении актёра Юры Борисова.

Трэш в фильме поутихнет с момента встречи Пушкина с Гончаровой, но фальшь – фальшь останется с вами до самого конца. И я не говорю про историческую достоверность: в конце концов, вы же не требуете исторической достоверности от комиксов. Хотя в фильме со словом ИСТОРИЯ в названии... Но ладно. Главное дело всё-таки не в этом. А в том, что непонятно, зачем это всё вообще. Ну, кроме бабла.

На фильм этот можно пойти по пушкинской карте. Опустив грустную иронию этого сочетания, перейдём сразу к тому, что это значит, что государство предполагает за этим фильмом, снятым при поддержке "Фонда кино", воспитательный момент. Какой?

Во-первых, из биографии Пушкина прицельно выбраны как реальные эпизоды, так и анекдоты, позволяющие представить его врагом государства. Которое подвергает цензуре, гнетёт и вообще притесняет. А Пушкин чуть что извергает рэп про свободу.

Во-вторых, в фильме такого стиля (и такого уровня актёрской игры) очень трудно кому-то сочувствовать. Может, конечно, это так и задумано. Но больше похоже на крайнюю слабость постановки.

В-третьих, непонятно, почему Пушкин – великий, величайший русский поэт, и откуда у него что берётся. В фильме это объясняется просто: "у него дар". То, что к дару должны прилагаться соразмерная личность и большая работа – и у Пушкина всё это было – в фильме не показано вообще.

В-четвёртых, и стихов-то пушкинских в фильме очень мало, а даже и какие есть – прочитаны фальшиво, и звучат фальшиво же. Как будто им неловко в этом трэшаке.

Отдельно упомяну, что не зря пишу "как бы Лицей", "как бы Петербург" - и могу добавить "как бы Кишинёв", "как бы Михайловское". Мы, похоже, разгуляв компьютерную графику, можем попрощаться с настоящими видами реальных исторических мест, даже сохранных. Несомненно, что это скверно скажется на их сохранности: они будут "не нужны". Ведь всё можно нарисовать. Конкретно в этом фильме нарисовано плохо (так плохо, что от плоского Петербурга даже подташнивает), но можно, конечно, и хорошо нарисовать. "Не отличишь от настоящего". А настоящего будет очень мало, стоить оно будет очень дорого, и ещё раз: на сохранности это скажется плохо. Потому что культура сохранения – это среда, а не экспонат за стеклом.

Теперь вернусь к вопросу "зачем". Я не смотрю телевизор, но говорят, что фильм "Натали и Александр", который только что показали по Первому каналу, хоть и несколько в другом роде, но тоже трэшак. Нет, это не случайность. Это специально делается для людей, про которых сперва было решено считать, что у них уже "клиповое мышление", а потом это самое клиповое мышление стали сознательно усиливать эдаким креативом, под клиповость специально подогнанным. То есть берутся – целенаправленно берутся, если надо – выдумываются, - скандальные моменты, моменты-клубнички, и этими скандалами зрителю дудят в уши, а клубникой – вымазывают физиономию. И тогда, считается, зрителя, туповатого, пресыщенного, "привыкшего к клипам" зрителя, должно пробрать. То есть ему тогда не будет скучно. В основе здесь, конечно, неуважение к людям. Но и к себе тоже.

Можно утешаться тем, что фильм мало кто посмотрит. Но такие фильмы развращают не столько тех, кто их смотрит, сколько тех, кто их делает. Тех, кто устанавливает планку. Такие фильмы не просто ложатся на полку – они захламляют пространство. Они, как писал Крылов, крадут чужое место. Они формируют и усиливают представление о том, что с молодыми людьми надо разговаривать «на их языке». Между тем, если молодёжь не понимает мёртвый язык официоза, это вовсе не значит, что с ней надо разговаривать на жаргоне. Нет, не надо. И вообще-то совсем не надо этого делать – а тем более так неталантливо.

…Давайте под занавес я попробую найти хоть один хороший момент в этом кине. Есть ли он там? Да, там мелькает идея, что вот когда был Пушкин молодой – то блядовал и свинячил, а повзрослел, полюбил по-настоящему – и посерьёзнел, и ему очень не хочется, чтобы кто-то вёл себя с его женой так, как он вёл себя когда-то с чужими жёнами. Это совсем не плохая идея, её можно было бы хорошо показать. Умно, деликатно, проникновенно. Но показано плохо. Именно потому, что утоплено в «игровой молодёжности». А ведь это взрослая мысль. Это вам не рэп про свободу читать, притоптывая на табуретке. Фильм, который изначально сделал ставку на разухабистую развлекуху, просто не находит выразительных средств, чтобы толком раскрыть серьёзную мысль. Вы заигрались, господа, и случайно оскопили сами себя. Так бывает.