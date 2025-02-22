 

Прояснились подробности сделки, к которой США принуждают Украину

По информации "Нью-Йорк Таймс", документ, который должна подписать Украина, предусматривает её отказ от половины получаемых доходов от природных ресурсов, включая минералы, газ и нефть, а также доходов от портов и другой инфраструктуры. Доходы направят в фонд, который на 100% будет принадлежать США. Украина должна будет делать взносы в этот фонд, пока его объём не достигнет $500 млрд. Предполагается, что взносы сторон будут распределены в соотношении два к одному: украинская сторона внесёт две трети будущими поступлениями от добычи, а американская — треть, которую уже предоставила в виде оружия. 
Документ включает пункты о доходах с территорий, которые контролирует Россия, — в том случае, если Украине удастся их вернуть. Предполагается, что доля поступающих в фонд доходов с этих земель составит 66%.
Министр финансов США Скотт Бессант заявил, что эти условия призваны предотвратить украинскую коррупцию.
 

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