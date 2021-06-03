Минфин РФ за месяц направит на покупку валюты 221 млрд рублей

Минфин РФ с 7 июня по 6 июля 2021 г. направит на покупку валюты 220,9 млрд руб., по 10,5 млрд рублей ежедневно. В сообщении министерства говорится:

"Совокупный объём средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет 220,9 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 июня 2021 года по 6 июля 2021 года, соответственно, ежедневный объём покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 10,5 млрд руб."

Объём дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета (связан с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем), как ожидается, в июне 2021 года достигнет 215,8 млрд руб

При этом, по словам министра финансов России Антона Силуанова, структура Фонда национального благосостояния радикально меняется. В нём не останется американских долларов (до этого они составляли 35% ФНБ). Повысится доля евро (с 35% до 40%) и юаня (вдвое, с 15% до 30%). В два раза сократится доля британского фунта (с 10% до 5%) и впервые появится золото(20%).