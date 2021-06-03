 

Минфин РФ за месяц направит на покупку валюты 221 млрд рублей

 

Минфин РФ с 7 июня по 6 июля 2021 г. направит на покупку валюты 220,9 млрд руб., по 10,5 млрд рублей ежедневно. В сообщении министерства говорится:

"Совокупный объём средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет 220,9 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 июня 2021 года по 6 июля 2021 года, соответственно, ежедневный объём покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 10,5 млрд руб."

Объём дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета (связан с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем), как ожидается, в июне 2021 года достигнет 215,8 млрд руб

 

 

При этом, по словам министра финансов России Антона Силуанова, структура Фонда национального благосостояния радикально меняется. В нём не останется американских долларов (до этого они составляли 35% ФНБ). Повысится доля евро (с 35% до 40%) и юаня (вдвое, с 15% до 30%). В два раза сократится доля британского фунта (с 10% до 5%) и впервые появится золото(20%). 

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Новое обличье «шоковой терапии» для России - таргетирование инфляции
» Выбор России: катастрофа или революция сверху? 
» Margin calls не за горами
» Бюджетное обострение
» Геоэкономические итоги "газовой войны". Стратегия для России: региональная держава или сырьевая колония?
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Заявление Общества русской культуры Республики Татарстан

Заявление Общества русской культуры Республики Татарстан

Руссо туристо, облико политико

Руссо туристо, облико политико

Президент Минниханов не уважает митрополита Кирилла?

Президент Минниханов не уважает митрополита Кирилла?

Пермский край: территория упадка или роста?

Пермский край: территория упадка или роста?

Пассажир для Лукашенко

Пассажир для Лукашенко

Александр Лукашенко: беспредельщик, патриарх и дорожно-карточный шулер

Александр Лукашенко: беспредельщик, патриарх и дорожно-карточный шулер

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Британцы назвали "Убить пересмешника" самой вдохновляющей книгой

  • 20:13
  • 115

"Гражданин одного из соседних государств" напал на полицию в Химках

  • 19:26
  • 149

КГБ и СВР будут дружить против "деструктивной деятельности Запада"

  • 19:16
  • 138

Минфин РФ за месяц направит на покупку валюты 221 млрд рублей

  • 18:45
  • 143

ВОЗ: психическое здоровье человечества ухудшилось, выросла смертность от рака

  • 18:39
  • 136

В России можно будет наблюдать редкое солнечное затмение

  • 21:28
  • 363
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru