РФ может уступить часть замороженных активов ЦБ для восстановления Украины

Как утверждает "Рейтерс", Россия может уступить часть замороженных активов Центробанка (в основном европейские, американские и британские государственные облигации, хранящиеся в европейском депозитарии ценных бумаг) для восстановления Украины, при условии, что часть этих трёхсот миллиардов долларов пойдёт на территории на востоке, которые перешли под контроль России.





Россия и США не затрагивают тематику возможного смягчения антироссийских санкций в рамках украинского урегулирования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

