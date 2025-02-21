 

РФ может уступить часть замороженных активов ЦБ для восстановления Украины

 

Как утверждает "Рейтерс", Россия может уступить часть замороженных активов Центробанка (в основном европейские, американские и британские государственные облигации, хранящиеся в европейском депозитарии ценных бумаг) для восстановления Украины, при условии, что часть этих трёхсот миллиардов долларов пойдёт на территории на востоке, которые перешли под контроль России.


Россия и США не затрагивают тематику возможного смягчения антироссийских санкций в рамках украинского урегулирования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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